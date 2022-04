San Severo, prima edizione del trofeo “Forno Zapptell”

SAN SEVERO (FOGGIA), 25/04/2022 – Si è svolta oggi 24 Aprile presso il Tav “Principe di Sangro” di San Severo, in una splendida giornata primaverile, la prima edizione del trofeo “Forno Zapptell”, gara di tiro a volo specialità “Sporting”. La manifestazione organizzata dagli amici del forno zapptell di Francesco Russo e dai soci Arci Caccia di Manfredonia capeggiata dal Presidente Luigi Le Noci.

Ad onorare la manifestazione è stata la presenza dell’ assessore alle attività produttive della città di Manfredonia, Dott. Vitulano Antonio, omaggiato con una targa di onorificenza dagli organizzatori. A fine gara tutti i presenti sono stati invitati in un buffet gastronomico con prodotti tipici della nostra terra. L’ appuntamento per la seconda edizione sarà per il prossimo anno. La classifica è così stilata: 1) Trimigno Donato 2) Russo Giuseppe 3) Ciociola Andrea 4) Ciavarella Michele 5) De Meo Massimo 6) Schiavone Carlo.