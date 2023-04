A Piazzale Italia a Foggia la commemorazione del 25 aprile

www.statoquotidiano.it, 25 aprile 2023. “Festeggiamo la Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dalla dittatura fascista. Attraverso quella lotta anche di popolo nacque, 78 anni fa, una nuova identità nazionale che, ogni giorno, siamo chiamati a onorare combattendo per i valori della democrazia, ovunque e a qualsiasi livello serva difenderli”. L’assessore regionale Raffaele Piemontese con l’Anpi, commissari di Foggia, il Prefetto e gli altri rappresentanti istituzionali sulla cerimonia che si è svolta in piazzale Italia a Foggia.

“Oggi, 25 aprile, celebriamo la Festa della Liberazione, un giorno fondamentale per la nostra storia, ricordando il sacrificio di chi ha lottato per la libertà e la democrazia in Italia. Ho avuto l’onore di partecipare alla commemorazione del 25 aprile presso Piazza Italia a Foggia, un’esperienza toccante e significativa” scrive l’assessora Rosa Barone.

“Rendiamo omaggio a tutti coloro che hanno combattuto contro l’oppressione e il fascismo, contribuendo a costruire un futuro migliore per le generazioni successive. Riflettiamo sull’importanza dei valori di giustizia, solidarietà e inclusione che ci uniscono come comunità. La liberazione non è solo un evento storico, ma un impegno costante per promuovere il benessere di tutti”.

Cgil, Cisl e Uil con l’Anpi celebrano il 25 aprile con una corona di fiori davanti al busto dei Fratelli Biondi, in villa Comunale, due partigiani di Foggia morti molto giovani durante la seconda guerra mondiale. Inoltre, con il presidente Giuseppe Nobiletti e l’assessore regionale Gianfranco Piemontese, la delegazione commemora la Liberazione a Palazzo Dogana.

“Oggi è il 25 aprile; dopo 78 anni la Festa della Liberazione dall’oppressione nazifascista è piú che mai di toccante attualità”. Parole di Giuseppe Nobiletti, presidente della Provincia di Foggia. “In un’ Europa dove si annida di nuovo il germe della guerra accompagnato dal sinistro fragore delle armi, il nostro ricordo va ai nostri nonni e a tutte le persone che si sono sacrificate per rendere l’Italia un paese libero, pacifico e democratico. Il 25 aprile è la festa della democrazia contro tutti i totalitarismi e le oppressioni che tuttora albergano in molte parti del mondo”.