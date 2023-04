Due incidenti a Foggia stanotte, tre giovani feriti incrocio di vle Candelaro

www.statoquotidiano.it, 25 aprile 2023. Due incidenti nella notte appena trascorsa a Foggia.

Il primo in viale Candelaro con viale Giotto con tre feriti dopo la collisione tra una Lancia Y ed una Smart. I tre giovanissimi sono stati trasportati in pronto soccorso da ambulanza del 118; pare che le loro condizioni non siano preoccupanti.

Il secondo all’incrocio tra via Silvio Pellico e via Benedetto Croce dove sono entrate in collisione una Alfa e una Ford andate completamente distrutte. Non si conoscono le condizioni dei feriti. In entrambi gli incidenti è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi del sinistro.