Festa del SS. Crocifisso di Varano: il miracolo che attrae fedeli da tutto il mondo

www.statoquotidiano.it Gargano 25/04/2023 – La Chiesetta della SS. Annunziata, situata vicino alle sponde del lago di Varano in una distesa verde pianeggiante, è un luogo che racchiude numerose leggende popolari. La più accreditata narra dell’esistenza di una città chiamata Uria, governata dal re Tauro, noto per la sua cattiveria. Solo una giovane donna, Nunzia, si distinse positivamente per la sua dedizione alla preghiera e al lavoro. Una mattina, si svegliò avvolta da un improvviso silenzio: le acque del lago, durante la notte, avevano sommerso l’intera città, ma la Chiesetta, come segno di buon auspicio e di possibile rinascita, fu l’unica a salvarsi.

L’interno della Chiesetta ospita un miracoloso Crocifisso ligneo, ritrovato dai pescatori sulle rive del Lago o nascosto in una grotta dai Saraceni. La festa del SS. Crocifisso di Varano si celebra dal 23 aprile 1509, quando si verificò il primo miracolo della pioggia, e si ripetette nei secoli successivi, nel 1777 e nel 1899. L’anniversario del miracolo è stato festeggiato nel 2023 con grande partecipazione di gente proveniente dai comuni limitrofi e anche dall’estero, come nel caso di Mimmo di Stolfo, che arriva dall’Austria. Durante la messa, Luca D’Apolito Priore della Pia Unione SS. Crocifisso di Varano ha salutato tutti i presenti, sottolineando l’importanza di diffondere il calore della fede e di rinnovarla con azioni di fratellanza e collaborazione sincera. La Pia Unione ha lavorato duramente per organizzare l’evento, ringraziando le persone volontarie e il padre spirituale Don Berardino Iacovone.

Articolo e video a cura di Vittorio Agricola. Interviste a cura di Giuseppe Laganella