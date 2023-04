PD Manfredonia: “Il 25 Aprile atto di coraggio estremo di una generazione”

(nota stampa). Il 25 Aprile rappresenta l’atto di coraggio estremo di una generazione che decise di non tenere più la testa china, la stessa generazione di donne e uomini poco più che adolescenti capaci con il proprio sacrificio di scrivere il pezzo più importante della storia del nostro paese.

L’Italia affonda le proprie radici nella Resistenza e da quella eroica esperienza ha tratto la forza per risollevarsi e mettersi in cammino verso un futuro di pace e di benessere.

Non importa quanti anni siano passati, quante volte i valori della resistenza siano stati traditi, tutti i tentativi di negare il valore di quella stagione: noi continueremo a credere che la nostra rinascita dipenda da quella giornata e dal valore civile e militare di chi in quei giorni liberò le più grandi città del paese a costo della propria vita.

Anche noi siamo convinti che il 25 Aprile sia una data divisiva. Se sei fascista non può che essere così. E oggi di fronte ai ricurgiti di fascismo che spesso provengono anche dalle istituzioni c’è bisogno di ribadire che “la Costituzione è un buon documento; ma spetta ancora a noi fare in modo che certi articoli non rimangano lettera morta, inchiostro sulla carta. In questo senso la Resistenza continua”. Così diceva il partigiano Sandro Pertini e noi continueremo ad affermare che sì, resisteremo a qualsiasi tentativo di sminuire il valore della lotta partigiana impresso nella nostra carta costituente.

Buona Resistenza a tuttə!

“…i figli di Alcide non sono mai morti…”

Partito Democratico di Manfredonia