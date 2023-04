www.statoquotidiano.it, 25 aprile 2023. È la festa della Madonna dell’Incoronata dal 26 al 30 aprile, con la cerimonia della vestizione, la cavalcata degli angeli, la solennità dell’apparizione e l’offerta dell’olio.

La tradizione sulla nascita del santuario, nel borgo vicino Foggia, è nota, risale all’anno 1000 quando la Madonna apparve ad un conte che si trovava nelle campagne pugliesi per una battuta di caccia.

Oggi il Santuario della Madonna Incoronata di Foggia è il settimo santuario mariano d’Europa. Ogni anno milioni di pellegrini varcano il cancello del Santuario nella speranza di ottenere una grazia, una benedizione e a volte un miracolo nella loro vita.

L’anno scorso, nella tradizionale cavalcata degli angeli, hanno sfilato circa 30 carri provenienti dalla provincia di Foggia e di Bari nel pellegrinaggio verso la Madonna Nera.

“L’afflusso al Santuario è sempre stato spontaneo – scrive Giuseppe Donatacci nella sua ricerca etnografica su questa tradizione- non organizzato dalla Chiesa ufficiale e stupisce ancora adesso come le Compagnie, costituite da fedeli devoti appartenenti ad una comunità, si davano appuntamento in quel luogo”.

“I viaggi di queste compagnie duravano anche settimane intere per chi veniva da fuori regione, mentre per i foggiani duravano tutta la notte. La maggior parte dei fedeli affittavano dei traini che venivano bardati per l’occasione e si incamminavano portando con loro quanto occorreva per un pranzo frugale da consumare nel bosco”.

“Arrivati ai piedi del fiume Cervaro- prosegue lo studioso- nel luogo chiamato scalzatoio, i pellegrini proseguivano percorrendo gli ultimi chilometri di marcia a piedi scalzi e cantando canzoni di devozione alla Madonna. Prima di entrare in Chiesa è doveroso fare i tre giri intorno al Santuario”.

“Molti bambini in questa occasione sono vestiti da angelo. Il bambino, e in particolar modo l’angelo, è spesso utilizzato nelle tradizioni popolari come figura di transizione da una condizione all’altra. Non essendo definito sessualmente, egli rappresenta la primavera, ossia il passaggio tra l’inverno e l’estate. L’angelo inoltre ci ricorda l’Arcangelo Michele e come il Santuario dell’Incoronata fosse l’ultima tappa della “Via Sacra Longobardorum”.