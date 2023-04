“Promuovere i valori sportivi”. Ecco la nuova associazione “Virtus Sammarco” (FOTO)

www.statoquotidiano.it, Foggia, 25 aprile 2023. Costituita la nuova associazione sportiva dilettantistica “VIRTUS SAMMARCO” per promuovere i valori sportivi attraverso il calcio tra i bambini e gli adolescenti del nostro territorio.

I cinque soci fondatori sono: Paolo Soccio, Presidente, Maurizio Tolfa e Giuseppe Ciavarella di S. Marco in Lamis, Luigi Di Claudio di Rignano Garganico e Domenico Lecce di S. Giovanni Rotondo. Tra i primissimi collaboratori ci sono Michele La Sala e Michele Monaco, ma già diversi tecnici, preparatori e aspiranti dirigenti sono pronti ad aderire al progetto.

Così la società si presenta sulla propria pagina Facebook:

“Lo scopo della nostra associazione è promuovere lo SPORT, in particolare il CALCIO, per formare le nuove generazioni all’idea che lo sport è SALUTE, BENESSERE, DIVERTIMENTO, FAIR PLAY , l’associazione ha inoltre una spiccata vocazione al SOCIALE e avrà come raggio d’azione non solo la città di San Marco ma anche i paesi viciniori, in particolare Rignano Garganico dove non ci sono attualmente società attive che possano promuovere lo sport con i minori di tutte le età.

Il nome Virtus Sammarco, oltre a richiamare la storica società calcistica sammarchese, significa per l’appunto VIRTU’, pertanto ispireremo i nostri soci e tesserati ad improntare il proprio comportamento alle più alte virtù sportive: ABNEGAZIONE, ALTRUISMO, CORAGGIO, CORRETTEZZA, COSTANZA, DETERMINAZIONE, LEALTA’, SPIRITO di SACRIFICIO, SOLIDARIETA’, VITA SANA che sono quelle virtù che possono aiutare ogni bambino, ragazzo, adulto ad affrontare la vita con il giusto piglio, vivendo con serenità, ma anche con la capacità di affrontare e superare qualsiasi ostacolo gli si presenti davanti.

Il COLORE sociale è un ROSSO scuro, come le maglie che indossavano i primi eroi calcistici sammarchesi del primo ‘900, ROSSO come la PASSIONE, ROSSO come il sangue che pompa nei muscoli dell’atleta. Il LOGO raffigura un LEONE ruggente che richiama lo stemma di San Marco in Lamis con una “V” sul petto che richiama il nome “Virtus”.

La Virtus Sammarco è aperta a tutti quelli che vogliano fare sport, senza discriminazioni economico-sociali, a tutti quelli che vogliano dare il proprio contributo tecnico, logistico, sanitario, legale, economico che sia”.

Nelle prossime settimane ci sarà la presentazione ufficiale dell’associazione, dei dirigenti, dello staff tecnico e del progetto complessivo.

Queste le dichiarazione del presidente Paolo Soccio: “Abbiamo posto la prima pietra per costruire il nostro progetto. Nelle prossime settimane lavoreremo alacremente per aggiungere tutti gli altri mattoni necessari per poter partire con le attività dai primi di luglio. Vogliamo costruire un qualcosa di stabile e duraturo, una scuola calcio di impronta professionale, che possa permettere a tanti ragazzi di San Marco di impegnarsi, divertirsi e perché no, sognare di diventare un vero atleta.

Avremo una particolare attenzione per l’aspetto sociale, visto che nei nostri comuni c’è un degrado talvolta disarmante, pertanto deve essere per noi una missione togliere i ragazzi dalla strada e inserirli in un percorso educativo, ma vedremo di attuare progetti anche per i disabili, lo faremo con la collaborazione delle istituzione scolastiche e degli Enti locali. Promuoveremo lo sport per tutti e pertanto prevediamo delle forti agevolazioni per seguire i nostri corsi ai minori con basso reddito ISEE”.

Per quanti vogliano collaborare al progetto è possibile prendere contatto con la dirigenza all’indirizzo e-mail virtus.sammarco@gmail.com