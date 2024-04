Venerdì 26 aprile 2024 alle ore 19,30 in Piazza del Popolo presso la sede del comitato MANFREDONIA 2024 si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del candidato sindaco della coalizione UGO GALLI.

E’ prevista la partecipazione dell’on. Giandiego Gatta, deputato di Forza Italia e dell’on. Giandonato La Salandra, deputato di Fratelli d’Italia.

“Ho accettato di candidarmi – la dichiarazione di Ugo Galli, 54 anni, ex segretario generale della Comunità Montana del Gargano e attuale dirigente regionale – per non voltare le spalle alla mia città in uno dei momenti più difficili della sua storia. Il nostro obiettivo è restituire fiducia ai cittadini e alle istituzioni locali, attraverso un’azione di governo forte ed incisiva per consentire a Manfredonia l’equilibrio e lo sviluppo che merita. Il nostro programma è fondato sull’etica della legalità. Tutti i candidati delle nostre liste sottoscriveranno l’apposito codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali italiane, e anche straniere.

“Non sono in corsa per una poltrona, sono in corsa per te” è il messaggio che desidero veicolare ai miei concittadini elettori – esorta Galli- e vi assicuro che per iniziare un nuovo cammino ci sarà bisogno, qui a Manfredonia, di etica e legalità, proprio i due pilastri cui desideriamo improntare la nostra azione politica quotidiana per restituire speranza e futuro ai manfredoniani. Vi aspettiamo quindi venerdì alle ore 19,30 in Piazza del Popolo per incontrarci, confrontarci e gettare così le basi per un percorso comune che deve condurci verso un futuro stracolmo di speranza.”