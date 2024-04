Manfredonia. Con recente decreto, il Commissario Straordinario del Comune di Manfredonia, Dott.ssa Rachele Grandolfo, ha decretato di revocare “per giusta causa e con effetto immediato”, la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione di ASE s.p.a., Centola Michele, con incarico di Presidente, Leone Massimo, con incarico di amministratore delegato e Murgolo Lucia, con incarico di vice Presidente.

E’ stato decretato di nominare, con il presente atto, in via di urgenza, per l’amministrazione della stessa società, un Amministratore Unico, nella persona del dott. Marcello Danisi, nato a Bari il 18.9.1958 con studio professionale in Bari, ritenuto “in possesso di adeguata professionalità, come da curriculum acquisito agli atti, precisando che detta nomina viene effettuata anche ai sensi e per gli effetti dell’art.2409 del codice civile”.

Il presente provvedimento è stato adottato di concerto e con l’espressa condivisione del Comune di Vieste, socio e titolare di diritti su azioni della società nella misura del 3%.