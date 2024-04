(GOAL.COM). Il Bonolis sarà teatro di un’epica sfida nel girone C di Serie C, quando il Foggia si scontrerà con il Monterosi Tuscia nella giornata numero 38. Questo incontro sarà cruciale per entrambe le squadre, con il destino ancora incerto e tutto da decidere.

Il Monterosi Tuscia rischia la retrocessione in Serie D e ha un disperato bisogno di una vittoria per aggrapparsi ai playout e mantenere viva la speranza di restare nella divisione superiore. D’altra parte, il Foggia, dopo la sconfitta contro l’Audace Cerignola, ha perso il decimo posto e ora si trova nella necessità di vincere nell’ultimo turno per accedere agli spareggi promozione.

L’incontro si preannuncia carico di tensione e di emozioni, con entrambe le squadre che daranno il massimo per raggiungere i propri obiettivi stagionali. Saranno 90 minuti di puro calcio, in cui ogni azione potrebbe fare la differenza.

Ecco tutte le informazioni utili per seguire il match:

Partita: Monterosi Tuscia – Foggia

Data: Sabato 27 aprile 2024

Orario: 18:30

Canale TV: Sky Sport 255

Streaming: Sky Go, NOW

Non perdete questo appassionante confronto, che si preannuncia come uno dei momenti clou della stagione calcistica. La posta in gioco è altissima, e ogni minuto sarà carico di suspense e adrenalina.