"Netta discontinuità con il passato". Ase SpA, ecco il neo AU Marcello Danisi, evitò fallimento Bari calcio

Anche Presidente dell’Ordine dei commercialisti contabili di Bari, ha già rivestito l’incarico di curatore fallimentare del Bari calcio evitandone il fallimento. Esperto di finanziamenti comunitari. Si è occupato delle problematiche relative alla trasformazione in Società per Azioni dell’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, approfondendo le problematiche delle Aziende operanti nel settore. Il 2 luglio 1999 è stato nominato dal Ministero dell’Economia componente effettivo del Collegio Sindacale dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.. Politicamente sarebbe vicino al presidente Michele Emiliano.

E’ un profilo sintetico del dott. Marcello Danisi, nominato, con recente decreto in via di urgenza, per l’amministrazione della stessa società, Amministratore Unico, dell’Ase SpA di Manfredonia.

Come anticipato, con recente decreto, il Commissario Straordinario del Comune di Manfredonia, Dott.ssa Rachele Grandolfo, ha decretato di revocare “per giusta causa e con effetto immediato”, la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione di ASE s.p.a., Centola Michele, con incarico di Presidente, Leone Massimo, con incarico di amministratore delegato e Murgolo Lucia, con incarico di vice Presidente.

Il dott. Marcello Danisi, nato a Bari il 18.9.1958 con studio professionale in Bari, è stato ritenuto “in possesso di adeguata professionalità, come da curriculum acquisito agli atti, precisando che detta nomina viene effettuata anche ai sensi e per gli effetti dell’art.2409 del codice civile”.

“Concorrono le condizioni per procedere alla revoca degli amministratori attualmente in carica, garantendo un assetto societario che si ponga in netta discontinuità con il passato, a tutela degli interessi degli Enti pubblici partecipanti, finalizzati unicamente a soddisfare in via immediata e diretta i bisogni essenziali delle comunità di riferimento”, come scritto nel decreto di revoca del commissario straordinario del Comune di Manfredonia, dr.ssa Rachele Grandolfo, relativo alle passate omine del già CdA dell’Ase SpA di Manfredonia.