Manfredonia. Come anticipato, con recente decreto, il Commissario Straordinario del Comune di Manfredonia, Dott.ssa Rachele Grandolfo, ha decretato di revocare “per giusta causa e con effetto immediato”, la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione di ASE s.p.a., Centola Michele, con incarico di Presidente, Leone Massimo, con incarico di amministratore delegato e Murgolo Lucia, con incarico di vice Presidente.

IRREGOLARITA’ NELLA CONVOCAZIONE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCIETA’AI SENSI DELL’ART. 29 STATUTO

“Sempre in merito al rispetto delle disposizioni statutarie ed in particolare dell’art. 29 dello Statuto, si evidenzia il non consueto modus operandi della Società che, con propria nota n. 1-89 del 29.03 u.s., ha convocato l’Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 30.04 p.v., al fine di approvare il Progetto di Bilancio esercizio chiuso al 31.12.2023 e relativi allegati, dichiarando di allegare alla citata nota il Bilancio di esercizio, la Relazione sulla gestione di bilancio, la Relazione sul governo societario, che invece, non essendo presenti nella nota richiamata, sono stati trasmessi ben 18 giorni dopo con nota n. 1-103 del 15.04 u.s.”

CONSULENZE ESTERNE

E’ stato affidato l’“incarico ad alto contenuto di professionalità per lo svolgimento del servizio di consulenza gestionale riguardante l’area amministrativa, finanziaria e controllo di gestione per la durata di 24 mesi” al omissis, dottore commercialista e revisore legale con esperienza nella consulenza manageriale, controllo di gestione e progetti di investimento, per complessivi € omissis.

L’attuale Amministratore Delegato è stato selezionato quale componente del CDA, giusta determinazione dirigenziale n. 410 del 24.03.2023, proprio quale “esperto in materia di finanza e controllo specie di società a partecipazione pubblica”, profilo quindi analogo a quello del nominato consulente omissis.

Tuttavia, il comma 3 dell’art. 11 del Regolamento sul controllo analogo del Comune di Manfredonia, approvato con D.C.C. n. 38 del 12.10.2016 ss.mm.ii., così recita: […] In particolare le Società partecipate dovranno acquisire specifici indirizzi da parte dei competenti organi comunali, previo esame da parte della STRUTTURA, in relazione atti concernenti:

a. […]

b. Il conferimento di incarichi per prestazioni professionali a qualsiasi titolo,

c. […]

Tale disposizione regolamentare risulta disattesa dall’attuale CDA che, né ex ante né ex post, ha sottoposto ai competenti organi di controllo le determinazioni assunte in merito. Peraltro, qualora fosse stato richiesto quanto meno un parere preventivo in merito alla suddetta scelta di ricorrere a tale consulenza, la struttura del controllo analogo e/o gli organi comunali competenti avrebbero potuto esprimere il loro avviso in merito ed eventualmente evidenziare la criticità connesse a tale iniziativa.

PERSONALE DELLA SOCIETA’

Dalla pianta organica fornita risulta che il numero totale dei dipendenti, alla data attuale, è di n. 102 unità, di cui n. 8 impiegati amministrativi/tecnici e n. 94 operai. Dall’esame della documentazione acquisita è emerso che alcuni dipendenti anche di recente assunzione, sia a tempo determinato che indeterminato, sono gravati da pregiudizi di polizia. “Tra i dipendenti figurava omissis (fino al 29 febbraio u.s.) e figura omissis, il primo padre del secondo. omissis, dal LUL buste paga, risulta essere inquadrato nel livello 6A ed assunto a far data dal 13/12/1988, con qualifica di vigilatore, con uno stipendio mensile netto al mese di gennaio 2024 di € omissis. omissis, dal LUL buste paga, risulta essere inquadrato nel livello J ed assunto in data 31/01/2022, con qualifica di operaio, con uno stipendio mensile netto al mese gennaio 2024 di € omissis.

Sul conto di omissis è da segnalare una Sentenza, emessa dal Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro, n. 2048/22 del 26/05/2022, con la quale viene respinta la richiesta di riconoscimento delle mansioni superiori, ovvero del livello 7A. Tale sentenza deriva da un ricorso presentato in data 15/6/2020, per il riconoscimento delle mansioni superiori svolte ovvero quelle di capo-settore e di capo-servizio, tipiche del 7°/8° livello funzionale, quantificate in € 18.108,51, pari alla differenza tra il livello 6A ed il 7A, oltre allo straordinario quantificato in € 12.896,00.

Nella suddetta Sentenza, il Tribunale del Lavoro di Foggia ha rigettato la richiesta avanzata dal omissis in quanto non è stato accertato l’espletamento di mansioni superiori e nessun teste ha confermato l’esecuzione di lavoro straordinario. Pertanto, il Giudice dott.ssa Notarnicola, ha rigettato la richiesta del ricorrente condannandolo alla rifusione delle spese, quantificate in € 3.200,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CAP.

A seguito di tale Sentenza, il omissis ha proposto ricorso in appello presso il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro e Previdenza. Prima dell’udienza di merito le parti hanno trovato formale accordo, con Verbale di conciliazione n. 10/2024 del 23/01/2024, con cui l’A.S.E. ha riconosciuto al omissis la somma lorda di € omissis, a tacitazione della primaria richiesta economica di € omissis quale differenza di inquadramento funzionale ed € omissis, quali straordinari, nonché l’inquadramento nel 7° livello a far data del 01/01/2024.

I già citati omissis, al termine delle indagini di Polizia svolte, sono stati attinti da misure restrittive della libertà personale nel marzo u.s.: – omissis è stato ristretto in carcere per i reati di peculato, estorsione, concussione, lesioni personali gravi, violenza privata e minacce; – omissis, è stato ristretto agli arresti domiciliari per i reati di lesioni personali gravi, in concorso con il padre Michele. omissis, tra l’altro, come già precisato in relazione, è stato posto in quiescenza a far data dal 1° marzo c.a., a seguito di formale accordo con i vertici aziendali circa una vertenza di lavoro per il riconoscimento delle mansioni superiori. omissis, in quanto attinto da misura restrittiva della libertà personale, è stato sospeso dalle proprie mansioni e dallo stipendio. Va precisato che, a seguito dell’aggressione nei confronti di un dipendente dell’Azienda, i due omissis sono stati destinati ad altri incarichi ad opera della vecchia compagine aziendale ovvero collocati, per ragioni di opportunità, presso i due CCR (Centri Comunali di Raccolta di Manfredonia) dislocati lontano dalla sede principale, sebbene tale episodio non abbia fatto instaurare alcun provvedimento di natura disciplinare.

Solamente dopo l’esecuzione delle misure restrittive della libertà personale, l’attuale Amministratore delegato ha avviato, in data 22 marzo u.s., distinti procedimenti disciplinari nei confronti di omissis, i quali, sebbene minacciati dai omissis, si sarebbero comunque prestati ad utilizzare e/o consegnare beni e mezzi dell’Azienda per fini privati dei predetti.”.

Con riferimento a quanto dedotto nella citata relazione, occorre precisare che la giusta causa per la revoca dell’amministratore può consistere non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall’incarico, ma anche in fatti che minino il pactum fiduciae, laddove oggettivamente idonei a far venir meno l’affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell’amministratore (cfr. Cass. 23 marzo 2017, n. 7475; Cass. 15 ottobre 2013, n. 23381; Cass. 12 settembre 2008, n. 23557). Tra le condotte evidenziate nella relazione citata, si connota di particolare gravità quella posto in essere

dall’amministratore il quale, non solo è rimasto inerme rispetto alla grave situazione di illegalità esistente all’interno dell’organizzazione del personale della società ( quanto si legge in un articolo de “ L’Immediato” reperibile al seguente link L’Ase di Manfredonia era chiamata “AFE-Azienda Omissis Ecologica”. Eppure la politica non ha mai fermato i omissis – l’Immediato è emblematico a questo proposito: “Premetto che il vero nome dell’ASE Spa è AFE Spa, Azienda omissis Ecologica, questo per rappresentarvi il potere di omissis, in definitiva l’azienda era la sua“. È la dichiarazione choc fornita agli inquirenti da un dipendente dell’azienda di servizi ecologici di Manfredonia, municipalizzata del Comune, riportata nell’ordinanza cautelare della gip omissis”), ma ha ritenuto di conciliare la causa di lavoro promossa dal sig. omissis, nonostante la soccombenza di quest’ultimo nel giudizio di primo grado, secondo i termini economici e normativi innanzi descritti, realizzando di fatto patti e intese intervenuti al di fuori di ogni paradigma di legalità con soggetti anche politici, uno dei quali raggiunto da misura cautelare (in primis evitando al omissis di dover corrispondere all’azienda le spese legali a cui era stato condannato in primo grado a pagare), come disvelati dall’inchiesta “Giù le mani”.

Stralci dell’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale danno chiara contezza di tale grave circostanza: ”L’altra questione che il omissis esponeva al ….. riguardava la sua soccombenza nel contenzioso promosso presso il Tribunale del Lavoro di Foggia contro l’ASE SpA per il riconoscimento di mansioni superiori e la conseguente condanna alle spese del ricorrente. In particolare il omissis pretendeva di non corrispondere all’azienda le spese legali che era stato condannato a rifondere, poiché nessun altro dipendente in casi analoghi lo aveva fatto prima…”. Da una intercettazione riportata in detto provvedimento giudiziario: “Ti sono sincero…a me anche se non mi danno il settimo livello e altro…rinuncio alla cosa…l’importante che dopo il…..o chi per lui … prenda l’impegno che mio figlio lo portano almeno al secondo …al terzo livello…”.

Occorre sottolineare, a questo proposito, quanto emerge dalla citata relazione del Dirigente Tedeschi e del Tenente Bisceglia, e cioè che il sig. omissis, a cui l’attuale management ha riconosciuto, nell’ambito di detto accordo conciliativo, benefici economici e l’inquadramento nel settimo livello, è stato ristretto in carcere per i reati di peculato, estorsione, concussione, lesioni personali gravi, violenza privata e minacce, contestati con riferimento a condotte poste in essere nell’ambito del rapporto lavorativo con ASE s.p.a.; E’ doveroso, altresì, dare specifica evidenza anche alla circostanza di deliberazioni assunte direttamente dal CDA, in luogo dell’organo assembleare, come statutariamente previsto, in materia di compensi dell’organo amministrativo, fissando tetti di spesa in favore dell’amministratore al di sopra di quello massimo previsto per legge.

Insomma, decisioni assunte non solo in violazione della legge, ma al di fuori di ogni corretto rapporto tra organi, addirittura attraendo al CDA competenze che lo statuto assegna all’Assemblea dei soci. Nello specifico, quindi, la «giusta causa» di revoca riguarda circostanze integranti inadempienze imputabili agli amministratori e condotte poste in essere dai medesimi, come quelle alle quali si è voluto dare specifica evidenza, che pregiudicano l’affidamento dei soci sulle attitudini e capacità dell’attuale organo amministrativo, tanto più grave in un contesto critico, come fotografato dall’inchiesta giudiziaria citata, che mina sino ad incrinarla la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

“Concorrono le condizioni per procedere alla revoca degli amministratori attualmente in carica, garantendo un assetto societario che si ponga in netta discontinuità con il passato, a tutela degli interessi degli Enti pubblici partecipanti, finalizzati unicamente a soddisfare in via immediata e diretta i bisogni essenziali delle comunità di riferimento”.