Apricena. “Per noi Apricena è una grande famiglia“.

Ieri, 24 aprile, a Casa Matteo Salvatore, si è tenuta una fervente manifestazione per la presentazione del sindaco Antonio Potenza e della sua squadra di candidati per la lista “Uniti per Cambiare” ad Apricena. L’evento ha visto una massiccia partecipazione di cittadini, testimoniando l’entusiasmo della comunità locale.

La serata ha preso avvio con l’intervento toccante di una giovane del territorio, appena 19enne, la quale ha espresso gratitudine al sindaco Antonio Potenza e ha ripercorso la sua crescita personale accanto alla figura del sindaco, evidenziando i miglioramenti apportati nel corso degli anni. Questo momento ha sottolineato il legame stretto tra la leadership di Potenza e le nuove generazioni, confermando la fiducia nel futuro del paese.

Il sindaco Potenza ha poi preso la parola, rivolgendosi con calore alla folla presente. Ha enfatizzato l’importanza dei giovani come fulcro per lo sviluppo futuro, evidenziando l’investimento costante sulla gioventù fin dall’inizio del suo mandato. La sala era gremita di cittadini che applaudivano e acclamavano il sindaco, dimostrando il sostegno e l’affetto della comunità nei suoi confronti.

Potenza ha espresso la sua emozione per la grande partecipazione, sottolineando che per lui Apricena è una grande famiglia. Ha ribadito il suo impegno insieme alla lista “Uniti per Cambiare”, e ha affermato con sicurezza che questa squadra rappresenta il meglio per il paese. Rivolgendosi agli elettori, ha sottolineato che questa non è solo la lista di Uniti per Cambiare o di Antonio Potenza, ma è la lista di Apricena stessa.

La presentazione dei candidati ha visto la presenza di figure veterane già parte dell’amministrazione, insieme a nuove energie, inclusi giovani, conducenti di autobus, insegnanti e altri professionisti. La lista, composta per volere del sindaco, garantisce una rappresentanza paritaria tra uomini e donne al 50%.

Le liste di coalizione che partecipano alle elezioni includono diverse fazioni politiche, come il Socialismo Dauno, Tu Conti di +, Noi Siamo Apricena, Italia Viva e Forza Italia.

Durante la presentazione, non sono mancate critiche riguardo all’approvazione della provincia di Foggia per l’impianto dei trattamenti di fanghi. Potenza ha ribadito la sua opposizione a tale progetto, difendendo con fermezza l’ambiente e criticando il Partito Democratico per la gestione della questione. Ha denunciato la creazione di un comitato all’interno del PD, con membri che ora si candidano per le elezioni amministrative, evidenziando la necessità di correttezza e integrità in politica.

La continuità è stata indicata come elemento chiave della campagna elettorale, con un focus sul mantenimento dei servizi sociali, come l’asilo nido comunale e il telesoccorso per anziani e disabili, nonché sull’incremento della sicurezza nelle scuole e sull’organizzazione di eventi culturali e ludici.

Infine, è stato fatto riferimento ad Agata Soccio, vicesindaco ed assessore alle politiche sociali, la quale avrebbe potuto candidarsi come sindaco. Potenza ha rivelato che, nonostante avesse considerato di non ricandidarsi, Soccio lo ha convinto a farlo, dimostrando un forte spirito di squadra e coesione all’interno del gruppo dirigente.

