25 aprile a Foggia, Piemontese investito da un monopattino durante la cerimonia (FOTO VIDEO)

Durante la cerimonia del 25 aprile a Foggia, l’assessore regionale Raffaele Piemontese è stato investito da un monopattino mentre partecipava alle celebrazioni.

L’episodio ha causato momenti di tensione, ma le condizioni dell’assessore non desterebbero particolare preoccupazione.

Le indagini, immediatamente attivate dagli agenti della polizia locale, hanno permesso, attraverso la visione dei filmati delle telecamere presenti lungo la via di fuga, di identificare la persona che ha causato l’incidente: si tratta di un foggiano di 20 anni. Lo riporta foggiatoday.it.

Da evidenziare come il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sarà a Foggia tra due giorni, il prossimo lunedì, 27 aprile, per la prima targa su monopattino elettrico. Lo ha annunciato lo stesso leader della Lega, durante l’iniziativa ‘Proteggere chi viaggia. Soccorso d’emergenza, responsabilità e diritti’ in corso in Campidoglio. Il primo contrassegno verrà stampato presso il Poligrafico.

Foggia, stretta della Polizia su bici e monopattini elettrici: sequestri e oltre 38mila euro di sanzioni

FOGGIA – Prosegue senza sosta l’attività della Polizia di Stato per contrastare l’uso irregolare di biciclette e monopattini elettrici. Nella giornata odierna, la Questura di Foggia ha coordinato un articolato servizio interforze mirato a reprimere comportamenti pericolosi legati alla cosiddetta micromobilità urbana.

L’operazione, che si aggiunge ai consueti controlli sul territorio, ha avuto come obiettivo non solo la repressione delle violazioni, ma anche la sensibilizzazione dei cittadini verso un utilizzo corretto di questi mezzi. L’uso indisciplinato, infatti, continua a creare disagi alla circolazione e rischi concreti per la sicurezza dei pedoni.

Particolare attenzione è stata rivolta al fenomeno dell’utilizzo sconsiderato di e-bike e monopattini, spesso da parte di giovanissimi e talvolta impiegati per agevolare la fuga dopo la commissione di reati predatori. Una situazione che alimenta preoccupazione e allarme sociale.

I controlli, concentrati soprattutto nelle zone più sensibili del centro cittadino, hanno portato all’identificazione di 35 persone, di cui 5 già note alle forze dell’ordine, e alla verifica di 35 veicoli. Nel corso delle operazioni sono state sequestrate 12 biciclette elettriche, con provvedimento finalizzato alla confisca.

Consistente anche il bilancio delle sanzioni amministrative elevate, che ammontano complessivamente a 38.404 euro.

Ai servizi hanno preso parte le volanti della Questura, il Reparto Prevenzione Crimine di San Severo, la Polizia Stradale e le altre forze di polizia, impegnate in un’azione coordinata che – fanno sapere dalla Questura – proseguirà senza soluzione di continuità nei prossimi giorni.

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