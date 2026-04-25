Cracovia, Auschwitz e il peso della memoria studenti di Manfredonia in viaggio nei luoghi della storia

Nell’ambito del progetto “La Memoria… pietra angolare per l’avvenire”, sette alunni e alunne, tra i più meritevoli dell’IISS “Roncalli Fermi Rotundi Euclide” di Manfredonia, hanno preso parte al viaggio a Cracovia, interamente finanziato dall’USR.

Il gruppo, coordinato dalle docenti Valeria Santoliquido e Rosaria Scarfiello, ha affrontato un vero e proprio percorso di crescita, capace di toccare corde profonde sia dal punto di vista umano e relazionale, sia da quello culturale.

Cracovia è una città che trasmette calma e ordine, tipici delle realtà dell’Europa centro-settentrionale, ma si percepisce chiaramente il peso della sua storia e offre numerosi spunti di riflessione.

La visita al campo di Płaszów ha lasciato nei ragazzi una sensazione difficile da descrivere: è quasi vuoto, ma sapere cosa è accaduto lì fa riflettere su quanto la storia possa trasformare i luoghi, le cose e le persone. Un luogo “spettrale” in inverno, ma pieno di vita in primavera. È incredibile come la natura, lentamente, si riappropri di ciò che le appartiene, cancellando le tracce delle oscenità umane che, però, continuano a lasciare negli animi segni morali indelebili.

Il museo di Schindler, così come il Quartiere Ebraico e la Vecchia Sinagoga, danno sensazioni differenti. La presenza di oggetti reali e ricostruzioni molto fedeli permette di calarsi completamente nel contesto di quelle vicende storiche.

Il fulcro del viaggio, il momento più toccante, è stato senza dubbio la visita ai campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau. Trovarsi davanti ai binari e al doppio filo spinato, camminare sotto la scritta “ARBEIT MACHT FREI”, lascia in un silenzio — già presente in quei luoghi — carico di riflessione. Si tratta di un dolore “pesante”, che invita a non dimenticare. Condividere emozioni così intense rende più consapevoli dell’importanza della memoria e offre un confronto sulle emozioni del momento.

La visita è proseguita nel Museo Nazionale di Cracovia, dove i ragazzi hanno potuto osservare da vicino capolavori come la “Dama con l’ermellino” di Leonardo da Vinci: non soltanto un momento di studio, ma un’esperienza di autentico apprezzamento dell’arte a pochi centimetri di distanza.

Un’esperienza che ha infuso nei giovani studenti una consapevolezza nuova, con ricordi di momenti condivisi che resteranno indelebili nel tempo.

Un sentito ringraziamento al Dirigente, prof. Menga, e alle prof.sse Santoliquido e Scarfiello per aver contribuito all’organizzazione di questa importante opportunità, che ha permesso ai ragazzi di vivere un’esperienza formativa di altissimo valore e li ha arricchiti sia come studenti sia come cittadini del mondo.

Salvatore Armiento 5N, Patrizio Paolo De Finis 5F, Laura Di Vito 5N, Lucia Anna Ferrantino 5N, Melissa Pia Novellese 5G, Rosalba Fatima Piemontese 5N, Maria Teresa Zerulo 5N.