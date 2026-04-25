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SUNNY ACADEMY Da 70 a quasi 190 iscritti in tre anni: a Vieste la Sunny Academy fa il pieno. “I ragazzi vanno stimolati”

L’iniziativa, ideata da SkyVillage Group, punta a unire formazione, crescita personale e possibilità concrete di lavoro

Da 70 a quasi 190 iscritti in tre anni: a Vieste la Sunny Academy fa il pieno. “I ragazzi vanno stimolati”

Da 70 a quasi 190 iscritti in tre anni: a Vieste la Sunny Academy fa il pieno. “I ragazzi vanno stimolati” -ph STATOQUOTIDIANO.IT

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Aprile 2026
Gargano // Manfredonia //

Vieste, 24 aprile 2026 – La Sunny Academy entra nel vivo e conferma la sua crescita. L’edizione 2026, in programma dal 23 al 26 aprile a Vieste, ha già visto lo svolgimento delle prime attività formative, con numeri in ulteriore aumento rispetto alle precedenti edizioni.

Dai 70 iscritti della prima edizione si è passati ai 130 della seconda, fino a sfiorare quota 190 partecipanti quest’anno. Un risultato che rafforza il ruolo di Vieste come sede di riferimento per la formazione nel settore dell’animazione turistica, dello spettacolo e dell’entertainment.

Dopo l’accoglienza e la presentazione delle attività del 23 aprile, la giornata del 24 è stata dedicata ai laboratori e agli incontri con i professionisti. In programma moduli su ruoli e attività dell’animazione turistica, cinema e tv con Gianmarco Saurino, comicità e tecniche da palco con Marco Colonna, musical con Christian Levantaci e danza con Mattia Zenzola, protagonista del workshop Fitness & Dance.

L’iniziativa, ideata da SkyVillage Group, punta a unire formazione, crescita personale e possibilità concrete di lavoro, coinvolgendo giovani provenienti anche dal mondo scolastico. La partecipazione allo stage è gratuita e comprende vitto e alloggio per i candidati selezionati.

«I ragazzi vanno stimolati, accompagnati e messi nelle condizioni di esprimere il proprio talento», il messaggio emerso dalla Sunny Academy, che si propone non solo come stage, ma come ponte tra formazione e professione.

Per Michelino De Martinis, amministratore di SkyVillage Group, l’obiettivo resta chiaro: «Vogliamo far diventare Vieste e la Puglia un polo nazionale della formazione entertainment». L’edizione 2026 proseguirà fino al 26 aprile con nuove attività, momenti pratici, confronto con i formatori e appuntamenti dedicati all’intrattenimento serale.

tutti i video su youtube https://www.youtube.com/@StatoQuotidiano

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