Bella Ciao è un canto popolare dedicato alla Resistenza italiana contro il nazismo e il fascismo. Chi vuole darne una connotazione comunista sbaglia ed è un profondo ignorante della storia.

I “banditi” partigiani (così li definivano i nazifascisti) facevano parte delle Brigate Garibaldi (a cui facevano riferimento comunisti, socialisti e, in parte, gli anarchici), ma anche delle Brigate Badoglio (a cui facevano riferimento cattolici e liberali).

Come è noto, il testo racconta la storia di un partigiano che lascia la donna amata per andare a combattere contro gli invasori. Il canto è diventato popolare negli anni ’60, in particolare dopo essere stato eseguito al Festival dei Due Mondi di Spoleto del 1964. Non è noto se fosse già diffuso durante la Seconda Guerra Mondiale: secondo alcuni studiosi era l’inno di alcune formazioni partigiane, secondo altri non esisteva ancora ed è diventato un inno alla Resistenza solo dopo la Liberazione. Quel che è certo è che oggi Bella Ciao è popolare in tutto il mondo come simbolo di libertà e indipendenza.

Oggi, a Manfredonia, si è consumata un’offesa profonda alle istituzioni democratiche e repubblicane.

Al termine della cerimonia al monumento ai caduti, il popolo ha cantato spontaneamente Bella Ciao.

Poi, al ritorno davanti al Comune, la banda lo ha eseguito e gli appartenenti ad alcune associazioni delle armi hanno voltato le spalle e si sono allontanati senza salutare il sindaco, in dispregio delle più elementari norme del galateo istituzionale.

Ancora una volta dobbiamo rimarcare come i “nipotini ideali del Duce” abbiano perso l’occasione per maturare, crescere e accettare che la nostra Repubblica è, e sarà sempre, antifascista.

Innocenza Starace e Alfredo De Luca

Coportavoce Europa Verde – Verdi di Manfredonia