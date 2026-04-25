A due mesi dallo scoppio del conflitto nel Golfo, il caro carburanti pesa sempre di più sul settore dell’autotrasporto. Secondo l’Ufficio studi della CGIA di Mestre, il prezzo del diesel alla pompa è salito da una media di 1,676 a 2,005 euro al litro, registrando un aumento vicino al 20%.

Nonostante il taglio di 20 centesimi sulle accise introdotto dal governo il 19 marzo, nelle prime otto settimane di guerra il comparto del trasporto merci su gomma ha dovuto sostenere extracosti stimati intorno a 1,5 miliardi di euro.

L’impatto, tuttavia, non è uniforme sul territorio nazionale. Nel Nord Italia, dove si concentra gran parte della produzione industriale, la domanda di trasporto resta elevata e continua. Questo consente agli autotrasportatori di lavorare con maggiore regolarità e di applicare tariffe mediamente più alte, comprese tra 1,40 e 1,70 euro al chilometro, con picchi superiori nei servizi specializzati.

Inoltre, al Nord è più alta la probabilità di trovare carichi per il viaggio di ritorno, riducendo così i chilometri percorsi a vuoto e migliorando la redditività.

La situazione cambia scendendo verso il Sud. Qui le tariffe medie si abbassano, oscillando tra 1,10 e 1,40 euro al chilometro, ma soprattutto aumenta il problema dei viaggi senza carico. Il traffico merci risulta infatti sbilanciato: molti camion partono dal Nord pieni, ma faticano a trovare merce per il ritorno. Di conseguenza, una quota significativa dei chilometri percorsi non genera fatturato, aggravando ulteriormente l’impatto dell’aumento del costo del carburante.