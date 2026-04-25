Femminicidio a Foggia, il monito di Mons. Ferretti: “Si confonde l’amore con il possesso. Troppe armi in circolazione”

FOGGIA – Una comunità sotto shock e un dolore che si trasforma in riflessione collettiva. Dopo il femminicidio di Stefania Rago, uccisa dal marito Antonio Fortebraccio con la pistola di ordinanza, interviene con parole nette e profonde Monsignor Giorgio Ferretti, Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino.

“Siamo costernati e molto rattristati per quanto sta avvenendo in questa città”, ha dichiarato il presule, sottolineando come alla base di questi tragici eventi vi sia una distorsione del concetto stesso di amore. “Si confonde tragicamente l’amore con il possesso. L’amore è dono, è promozione dell’altro. La gelosia e il possesso, invece, sono solo la ricerca di una felicità personale che non arriverà mai dalla soddisfazione dei propri bisogni”.

Parole che si inseriscono in un contesto sociale più ampio, su cui Mons. Ferretti punta il dito con decisione: la diffusione delle armi. “In questa città, come nella società in generale, circolano troppe armi”, afferma. E solleva anche un interrogativo preciso sul piano normativo: “Non capisco perché un professionista della sorveglianza, una volta terminato il turno, possa portare a casa la propria arma. A mio avviso dovrebbe lasciarla presso l’agenzia”.

Il riferimento è proprio alla dinamica del delitto: Fortebraccio, guardia giurata, avrebbe utilizzato la pistola di servizio per compiere l’omicidio.

“Purtroppo troppe armi nella società causano questi delitti. Questo deve finire”, conclude Monsignor Ferretti, lanciando un appello alla responsabilità collettiva: “Dobbiamo tutti renderci conto che bisogna cambiare passo”.

Intanto Foggia si stringe nel dolore per l’ennesima vittima di violenza domestica, mentre cresce il dibattito su prevenzione, cultura delle relazioni e sicurezza.