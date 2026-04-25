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MANFREDONIA 25 APRILE Festa della Liberazione: Manfredonia in piazza tra storia e celebrazioni (FOTO VIDEO)

La Festa della Liberazione, simbolo della rinascita democratica dell’Italia, è stata vissuta ancora una volta come un momento fondamentale

Festa della Liberazione: Manfredonia in piazza tra storia e celebrazioni (FOTO VIDEO)

Festa della Liberazione: Manfredonia in piazza tra storia e celebrazioni (FOTO VIDEO)

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
25 Aprile 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia ha celebrato il 25 aprile con una partecipazione sentita e composta, trasformando le vie della città in un percorso di memoria, condivisione e impegno civile. La Festa della Liberazione, simbolo della rinascita democratica dell’Italia, è stata vissuta ancora una volta come un momento fondamentale per ricordare il valore della libertà e il sacrificio di chi ha lottato contro il nazifascismo.

La giornata si è aperta con il raduno delle autorità civili e militari, delle associazioni combattentistiche e d’arma e di numerosi cittadini, che hanno preso parte al tradizionale corteo. La sfilata ha attraversato le strade principali di Manfredonia, accompagnata dalla banda musicale, tra applausi e momenti di raccoglimento. In testa il gonfalone della città, seguito da rappresentanti istituzionali e ospiti, segno tangibile di una comunità che non dimentica.

Particolarmente significativa la presenza degli ospiti intervenuti per l’occasione, che hanno contribuito a rendere la celebrazione ancora più intensa. I loro interventi hanno sottolineato l’importanza di trasmettere alle nuove generazioni i valori della Resistenza, della democrazia e della pace, in un contesto storico in cui tali principi continuano a rappresentare un punto di riferimento imprescindibile.

Durante la cerimonia ufficiale, non sono mancati momenti di forte emozione, con la deposizione delle corone d’alloro ai monumenti dedicati ai caduti. Il silenzio raccolto dei presenti ha lasciato spazio alle parole istituzionali, che hanno richiamato il significato profondo del 25 aprile, invitando a custodire la memoria come strumento per costruire il futuro.

La partecipazione della cittadinanza, inclusi tanti giovani, ha confermato come il 25 aprile resti una ricorrenza viva e condivisa. Manfredonia, ancora una volta, ha dimostrato di saper unire tradizione e consapevolezza, celebrando la Liberazione non solo come un evento storico, ma come un impegno quotidiano verso i valori di libertà, giustizia e solidarietà.

ph antonio troiano

1 commenti su "Festa della Liberazione: Manfredonia in piazza tra storia e celebrazioni (FOTO VIDEO)"

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