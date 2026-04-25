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25 APRILE Foggia, conducente Tpl: “Il 25 aprile non sia solo memoria, ma impegno concreto”

“Non si tratta di un episodio isolato – afferma – ma del segnale di un malessere più profondo"

Foggia, conducente Tpl: “Il 25 aprile non sia solo memoria, ma impegno concreto”

Foggia, conducente Tpl: “Il 25 aprile non sia solo memoria, ma impegno concreto”

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
25 Aprile 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – “Il 25 aprile dovrebbe essere una giornata di liberazione, ma a Foggia sembra che non ci siamo ancora liberati dall’inciviltà e dal degrado morale che ci circondano”.

A dirlo è un conducente del trasporto pubblico locale, intervenendo dopo l’episodio che ha coinvolto l’assessore regionale Piemontese, investito proprio nel giorno della Liberazione.

“Non si tratta di un episodio isolato – afferma – ma del segnale di un malessere più profondo. Le istituzioni lavorano, ma spesso lavorano male. Senza competenza, ogni intervento rischia di diventare solo uno spreco di tempo, energie e risorse”.

Il conducente allarga poi la riflessione al tema delle carceri. “Il problema non è solo il sovraffollamento – sostiene –. Quello è fumo negli occhi. La vera questione è evitare che si arrivi al carcere e, soprattutto, fare in modo che chi esce non torni a commettere reati”.

Secondo il lavoratore, “la rieducazione prevista dalla Costituzione non può restare una parola vuota”. “Un ex detenuto – aggiunge – ha bisogno di opportunità concrete, di lavoro e di un percorso reale. Ma le istituzioni non hanno il coraggio di dire che queste possibilità oggi mancano”.

Da qui una critica più ampia: “A pagare siamo sempre noi cittadini perbene, contribuenti che sosteniamo con le tasse il sistema della giustizia, della politica e tutto ciò che ruota attorno alle carceri”.

Infine, il riferimento alle commemorazioni. “Il 25 aprile, come le giornate dedicate alle vittime della mafia, non può essere solo ricordo del passato. Deve collegarsi al presente e al futuro. Se non riusciamo a dare seguito agli ideali per cui civili, militari e sacerdoti come don Puglisi hanno sacrificato la vita, allora rischiamo di offendere la loro memoria”.

“Commemorare senza cambiare davvero le cose – conclude – significa trasformare la memoria in retorica”.

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