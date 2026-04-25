La Salernitana si prepara alla trasferta di Foggia con l’obiettivo di difendere il terzo posto in classifica. Una sfida particolare, quella dello Zaccheria, che si giocherà a porte chiuse dopo i gravi fatti accaduti a Monopoli.

In conferenza stampa, il tecnico granata Serse Cosmi ha presentato così il match: “Vogliamo ottenere il massimo risultato perché il terzo posto è un traguardo importante. Tuttavia, se non dovesse arrivare la vittoria, il nostro campionato non finirebbe certo qui. Non è una gara da dentro o fuori per noi, mentre lo è sicuramente per il Foggia”.

Cosmi si è poi soffermato sulla situazione degli avversari: “Mi sorprende vedere i rossoneri così in basso in classifica. Non ho elementi per spiegare cosa sia successo, ma Foggia è una piazza importante e la Serie C dovrebbe rappresentare il minimo per una realtà del genere”. Sul fatto che la partita si disputerà senza pubblico, l’allenatore ha aggiunto: “Non cambia molto per noi, ma avrei preferito giocare in uno stadio pieno. Non considero un vantaggio affrontare questa gara a porte chiuse”.

Infine, aggiornamenti sull’infermeria e sulla rosa: “Berra, Capomaggio e Villa saranno indisponibili. Ferraris è in diffida, ma credo sia giusto farlo giocare. Il ritorno tra i convocati di Inglese è un’ottima notizia: quando è stato disponibile ha dimostrato il suo valore. Se riuscissimo a recuperarlo pienamente per i playoff, sarebbe un’arma in più molto importante”. Lo riporta tuttoc.com