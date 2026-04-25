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Home // Cronaca // Salernitana, Cosmi: “Per il Foggia è una gara decisiva, per noi no”

COSMI FOGGIA Salernitana, Cosmi: “Per il Foggia è una gara decisiva, per noi no”

La Salernitana si prepara alla trasferta di Foggia con l’obiettivo di difendere il terzo posto in classifica. Una sfida particolare, quella dello Zaccheria, che si giocherà a porte chiuse dopo i gravi fatti accaduti a Monopoli.

Foggia-Salernitana: Serse Cosmi e quella partita del '93

Serse Cosmi - Fonte Immagine: gazzetta.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

La Salernitana si prepara alla trasferta di Foggia con l’obiettivo di difendere il terzo posto in classifica. Una sfida particolare, quella dello Zaccheria, che si giocherà a porte chiuse dopo i gravi fatti accaduti a Monopoli.

In conferenza stampa, il tecnico granata Serse Cosmi ha presentato così il match: “Vogliamo ottenere il massimo risultato perché il terzo posto è un traguardo importante. Tuttavia, se non dovesse arrivare la vittoria, il nostro campionato non finirebbe certo qui. Non è una gara da dentro o fuori per noi, mentre lo è sicuramente per il Foggia”.

Cosmi si è poi soffermato sulla situazione degli avversari: “Mi sorprende vedere i rossoneri così in basso in classifica. Non ho elementi per spiegare cosa sia successo, ma Foggia è una piazza importante e la Serie C dovrebbe rappresentare il minimo per una realtà del genere”. Sul fatto che la partita si disputerà senza pubblico, l’allenatore ha aggiunto: “Non cambia molto per noi, ma avrei preferito giocare in uno stadio pieno. Non considero un vantaggio affrontare questa gara a porte chiuse”.

Infine, aggiornamenti sull’infermeria e sulla rosa: “Berra, Capomaggio e Villa saranno indisponibili. Ferraris è in diffida, ma credo sia giusto farlo giocare. Il ritorno tra i convocati di Inglese è un’ottima notizia: quando è stato disponibile ha dimostrato il suo valore. Se riuscissimo a recuperarlo pienamente per i playoff, sarebbe un’arma in più molto importante”. Lo riporta tuttoc.com

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