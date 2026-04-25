San Giovanni Rotondo – Francesco Cocola ha rassegnato le dimissioni dalla carica di segretario cittadino dell’UDC. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso una nota indirizzata a colleghi, amici e sostenitori.

“Questa scelta, maturata dopo un’attenta e profonda riflessione, è dettata dalla constatazione che non sussistono più le condizioni”, ha dichiarato Cocola, senza entrare nei dettagli delle motivazioni specifiche.

Nel suo messaggio, l’ormai ex segretario ha voluto ringraziare tutti coloro che lo hanno sostenuto durante il suo incarico: “Ringrazio tutti coloro che mi hanno accordato la loro fiducia e il loro sostegno. È stato un onore e un privilegio servire il partito e la comunità”.

Cocola ha infine rivolto un augurio al futuro del partito: “Auguro all’UDC un futuro prospero e ricco di successi, sempre nell’interesse dei cittadini”.

Le dimissioni aprono ora una nuova fase per il coordinamento cittadino del partito, che sarà chiamato a individuare una nuova guida.