Sarà pronunciata il prossimo 22 maggio la sentenza della Corte d’Assise nel processo a carico di Redouane Moslli, il bracciante marocchino di 46 anni reo confesso dell’omicidio della tabaccaia foggiana Franca Marasco, 72 anni, uccisa con quattro coltellate al collo e all’addome durante una rapina nella sua rivendita di via Marchese De Rosa, la mattina del 28 agosto 2023.

La responsabilità dell’imputato appare ormai acclarata: Moslli fu fermato sei giorni dopo il delitto ed è tuttora detenuto. Al centro del verdetto resta dunque la quantificazione della pena. Il pubblico ministero Alessio Marangelli e l’avvocato di parte civile Giulio Treggiari, che rappresenta i familiari della vittima, hanno chiesto l’ergastolo nel corso dell’udienza del 13 marzo. Di diverso avviso la difesa, rappresentata dall’avvocato Benedetto Maria Scippa, che ha sollecitato una riduzione della pena.

Nel corso dell’arringa difensiva, Scippa ha sottolineato come l’imputato abbia confessato fin da subito, fornendo per quattro volte una versione dei fatti lineare e coerente. Moslli ha sempre sostenuto di voler compiere una rapina e non un omicidio, aggiungendo di aver collaborato con gli inquirenti indicando il presunto complice: Vittorino Checchia, 70enne di Castelluccio Valmaggiore, arrestato il 14 settembre 2023 e deceduto il 15 giugno 2024 mentre si trovava ricoverato in ospedale sotto custodia. L’uomo si era sempre dichiarato innocente. La difesa ha quindi chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche e l’esclusione delle aggravanti.

Momenti di tensione si sono registrati in aula durante l’arringa, quando due familiari della vittima hanno contestato ad alta voce le tesi difensive, venendo successivamente allontanati.

La ricostruzione dei fatti risale alla tarda mattinata del 28 agosto 2023. Franca Marasco aveva appena riaperto la tabaccheria dopo un periodo di ferie quando, poco prima delle 13, un uomo con mascherina, guanti e coltello fece irruzione nel locale. Dopo averla colpita mortalmente, si impossessò di 72 euro e di due telefoni cellulari, abbandonò l’arma e fuggì. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, che lo ripresero durante la fuga verso la stazione, permisero ai carabinieri di identificarlo.

Moslli, arrivato a Foggia nel maggio 2023 in cerca di lavoro come bracciante, fu rintracciato a Napoli il 2 settembre, trasferito nel capoluogo dauno e fermato il giorno successivo su disposizione della Procura. Nel corso delle indagini e anche in aula, nell’udienza del 3 ottobre, ha ribadito di non aver avuto l’intenzione di uccidere, sostenendo che la vittima fu colpita durante una doppia colluttazione, versione ritenuta però inverosimile dall’accusa.

Nel corso del processo, avviato il 22 novembre 2024, l’impostazione accusatoria ha subito una modifica significativa. Il 21 novembre scorso il pm Marangelli ha riformulato il capo d’imputazione: da omicidio a scopo di rapina si è passati a omicidio aggravato dalla crudeltà e dalle condizioni di minorata difesa della vittima, oltre alla contestazione della rapina.

In arringa, l’avvocato Treggiari ha ribadito la tesi sostenuta dalla parte civile fin dall’inizio: quello di Franca Marasco sarebbe stato un omicidio “mascherato” da rapina. Secondo questa ricostruzione, il delitto sarebbe stato commissionato da soggetti rimasti ignoti con l’obiettivo di impossessarsi dell’attività commerciale della vittima, che da tempo – è stato sostenuto – subiva minacce e pressioni per cedere la tabaccheria.

Ora la parola passa alla Corte, chiamata a decidere se accogliere la richiesta dell’ergastolo o riconoscere le attenuanti invocate dalla difesa. Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.it