‘L’alba della poesia’ degli studenti di Alberona

Alberona – SARA’ presentato venerdì 28 maggio, alle ore 9 nella palestra comunale, il libro intitolato “L’alba della poesia”, un’antologia di liriche realizzate dai ragazzi della scuola media di Alberona. Il progetto si è classificato al terzo posto tra i Pon Scuola presentati in tutta la Puglia. Le illustrazioni del volume sono state realizzate da Costantino Postiglione. All’incontro, che sarà moderato da Antonietta Iatalese, interverranno il sindaco di Alberona, Giambattista Forgione; il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Biccari, Annamaria Bianco; il dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale di Foggia, Giuseppe De Sabato; il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Volturino, Vincenzo Meomartino; il sindaco di Volturino, Donato Dotoli; il vescovo Domenico Cornacchia e Santina Liturri, responsabile progetti Pon del Miur Puglia. Dopo i saluti delle autorità, sarà Michele Urrario, docente del progetto, a presentare l’antologia di poesie realizzate dai ragazzi. A seguire gli interventi di Giuseppe De Matteis, docente dell’Università di Pescara e Francesco D’Episcopo, docente dell’Università di Napoli. Alle 16 la premiazione degli alunni e l’apertura della mostra relativa all’intero percorso didattico intrapreso. Quest’anno, in continuità con i precedenti cicli di apprendimento, l’istituto scolastico comprensivo di Alberona ha deciso di proseguire il proprio lavoro sull’asse tracciato dall’educazione alla lettura e dalla vocazione poetica espressa oggi come in passato da Alberona. Il 5 maggio, con la festa dedicata alla lettura, il borgo ha ospitato la scrittrice Angela Nanetti per un incontro con gli alunni. Lo scorso anno, sempre grazie al “Progetto Lettura”, le ragazze e i ragazzi delle scuole alberonesi sono stati protagonisti della “Settimana del Libro”, con sette giorni di letture, incontri, teatro e un mercatino.