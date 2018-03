Polveri sottili, attacco di Bozzetto (Confindustria), Vendola: volgare

Di:

Bari – “MI addolora che il gruppo, piuttosto che comprendere l’urgenza di dare nuovi e corposi segnali in termini di ambientalizzazione dell’impianto industriale tarantino, affidi all’attuale reggente di Confindustria Puglia, sign. Bozzetto, un attacco ingiurioso e volgare alla mia persona e alla classe politica pugliese. Non mi impressiona questa caduta di stile e anzi mi stimola a proseguire, con tutto il Consiglio regionale, sulla strada intrapresa: quella della difesa, insieme, del lavoro e dell’ambiente, dell’industria e della salute”.. “Abbaiare alla luna rispetto a scelte di politica ambientale che impongono prescrizioni alle industrie con stabilimenti produttivi sul nostro territorio regionale vuol dire guardare al sistema economico del paese con le lenti offuscate dello scorso secolo. Un approccio al sistema industriale che ha determinato le criticità ambientali che oggi abbiamo ereditato e che, con le scelte del Governo Regionale e con il lavoro del Consiglio, stiamo cercando di arginare”. Così l’Assessorein merito alle dichiarazioni del reggente di Confindustria Puglia. “Sebbene vi siano le Autorizzazioni Ambientali, in particolari congiunture ed in presenza di rischi per la salute dei cittadini e per la salvaguardia ambientale, è necessario imporre la riduzione dei carichi emissivi dei poli industriali. Tale attività è una delle azioni prioritarie del Governo regionale non con l’obiettivo, surrettiziamente addossatoci, di mortificare il tessuto economico ma con l’aspirazione di coniugare il tema dello sviluppo e dell’occupazione con i propri compiti istituzionali. Per anni, anche soggetti industriali pubblici, hanno approcciato al territorio – prosegue Nicastro – con la logica di Bozzetto e oggi raccogliamo i frutti di intere aree da bonificare”.“Se Confindustria ritiene di aprire una vertenz,a può stare più che certa che Governo e Consiglio regionale non si sottrarranno. Considero scomposta e incomprensibile la presa di posizione del rappresentante di Confindustria Puglia che, tra l’altro, nella sua lunga nota, mette sotto accusa tutto l’operato del governo regionale, interrompendo una prassi ormai consolidata di leale collaborazione, che la Regione Puglia in tutte le sue articolazioni ha tenuto con Confindustria e con tutte le parti sociali”. Lo ha detto il presidente del consiglio regionale

