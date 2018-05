SPECCHIO - FACEBOOK CERIGNOLA

Cerignola. “Quanto è successo oggi può tranquillamente essere annoverato tra le pagine più brutte della storia di questa città”. Queste le prime parole del capogruppo di Federazione Civica Antonio Limotta a commento dell’aggressione subita dal Delegato alle Attività Produttive del Comune di Cerignola nel corso del sopralluogo alle operazioni di trasferimenti del mercato del venerdì a Piazza Libertà. “Un episodio sinonimo di vigliaccheria e spregio di quelle regole che, egregiamente, col Piano di riordino delle aree mercatali, proprio Specchio sta implementando in tutta la città. Chi si illude che, con questi comportamenti, il processo si fermi, si sta illudendo: noi andremo avanti comunque, grazie anche ai controlli a tappeto che i vigili urbani effettueranno per contrastare nuovi episodi di abusivismo”, afferma Limotta che conclude: “a Specchio va la solidarietà di tutta Federazione Civica nella consapevolezza che le bravate di qualche vigliacco, non fermeranno il suo coraggio e il suo slancio riformatore”. Aggressione a Specchio, la ferma condanna di Federazione Civica ultima modifica: da

