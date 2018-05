BARI CALCIO (st)

Di:



Due punti di penalizzazione per il Bari. Questa è la decisione presa dal Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare, presieduto da Cesare Mastrocola. Tale penalizzazione è da scontare nella stagione sportiva corrente. Ciò significa che i biancorossi scivolano dal sesto al settimo posto nella classifica finale di serie B. Il Cittadella supera, così, in graduatoria la squadra di Grosso. La conseguenza più importante? Il prossimo 3 giugno la partita del primo turno dei playoff fra veneti e pugliesi si giocherà a Cittadella e non a Bari. FONTE www.gazzetta.it Bari meno 2. Play off in trasferta ultima modifica: da

