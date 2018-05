De Leonardis: “Sanitaservice, internalizzazioni ma senza discriminazioni”

Di:

Bari, 25 maggio 2018. “Gli operatori del 118 in provincia di Foggia svolgono un servizio delicato e importante per la comunità. Tutti, sia che lo svolgano attraverso associazioni che in cooperative. Per questo, apprendere di internalizzazioni prossime venture presso la Sanitaservice ma limitate solo a pochi Comuni e unità, alimenta perplessità e preoccupazione, la stessa manifestata dalle organizzazioni sindacali di base.

Anche perché la Regione Puglia ha introdotto – seguendo le normative vigenti in materia – la clausola sociale proprio per tutelare la professionalità di chi ha svolto proficuamente nel tempo il proprio lavoro, e per garantire continuità e stabilità occupazionale: disattenderla potrebbe quindi spalancare le porte all’ennesimo contenzioso che rappresenterebbe una sconfitta del buon senso. Per questo, l’auspicio è che non ci siano discriminazioni e penalizzazioni, e i percorsi avviati coinvolgano tutti, in attesa del riordino dell’intero sistema. Ma in questa fase non è possibile né giusto lasciare indietro nessuno”./comunicato

Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Giannicola De Leonardis.