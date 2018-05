ph polizia di stato - http://www.cataniaoggi.it/

Foggia, 25 maggio 2018. Nel corso di uno specifico servizio di attività info-investigativa, finalizzata al contrasto dei reati inerenti il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, Agenti della Polizia di Stato – Squadra Mobile “Gruppo Falchi” di Foggia, hanno arrestato Elia Contini, foggiano, classe 1993, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Alle ore 16.00 circa di ieri gli Agenti del “Gruppo Falchi” hanno individuato, all’interno della locale Villa Comunale, Elia Contini, con precedenti specifici, intrattenersi con alcuni giovani nei pressi di una panchina. Il predetto, dopo poco, si è allontanato di alcuni metri e chinandosi ha depositato a terra un involucro coprendolo con la terra. Gli Agenti, insospettiti da tale atteggiamento sono entrati nella Villa Comunale da due distinti ingressi, per circoscrivere la zona, riuscendo a bloccare il CONTINI che è stato perquisito: nella tasca dei pantaloni sono stati rinvenuti grammi 0.82 circa di hashish e la somma di euro 35,00 in banconote di vario taglio. L’ispezione del luogo dove il CONTINI si era chinato poco prima ha permesso di rinvenire, parzialmente interrato, un involucro contenente 60 stecche di hashish per un peso complessivo di grammi 60,00 circa. Gli agenti hanno perquisito l’abitazione di Contini rinvenendo, in una feritoia del camino, grammi 78,00 circa di hashish e su un pensile della cucina due lame per taglierino intrise di sostanza stupefacente; la perquisizione, estesa all’abitazione della nonna dello stesso , ha portato al rinvenimento di un bilancino di precisione e due lame intrise di sostanza stupefacente celate all’interno di un cassetto della cucina. Il giovane, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia veniva sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima. Redazione StatoQuotidiano.it Foggia. Droga, arrestato 25enne ultima modifica: da

