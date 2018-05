Manfredonia, donazione da ETA per ristrutturazione parco giochi

PARCO GIOCHI MANFREDONIA (PH MATTEO NUZZIELLO)

Manfredonia, 25 maggio 2018. “Ristrutturazione e ammodernamento del Parco giochi della villa comunale”: con recente atto, la Giunta comunale di Manfredonia ha accettato la donazione modale di modico valore offerta dalla Società “E.T.A. – Energie Tecnologie Ambiente S.r.l.” con sede legale in Crotone (CR), via Firenze n.52 e sede amministrativa a Lainate (MI) alla via G. Alessi n.2. Al contempo, è stata approvata la proposta/preventivo trasmesso dalla “Eta srl”, a firma dell’Architetto Domenico Azzarone del valore complessivo di € 80.641,94 di cui € 66.099,95 per imponibile ed € 14.541,99 per IVA al 22%. “La donazione relativa ai lavori di ristrutturazione/ammodernamento del parco giochi ubicato nella villa comunale è stata disposta con vincolo di destinazione al raggiungimento da parte dell’Ente di tale finalità”. E’ stato preso atto della disponibilità offerta dall’Impresa “Gianni Rotice SRL” ad eseguire gratuitamente le opere di preparazione delle aree sulle quali installare i giochi. ATTO IN ALLEGATO

