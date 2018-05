Manfredonia, “riconoscimenti nel campo letterario”: pergamena per Claudio Castriotta

CLAUDIO CASTRIOTTA E IL SINDACO DI MANFREDONIA, ANGELO RICCARDI

Manfredonia, 25 maggio 2018. ”In segno di apprezzamento per gli innumerevoli premi e riconoscimenti conseguiti in campo letterario, contribuendo a portare alto il nome della nostra città nel panorama culturale nazionale e rivelando nei suoi componenti il profondo attaccamento alla storia e alle tradizioni sipontine che on i suoi scritti ha divulgato”. Questa la motivazione alla base di una pergamena rilasciata dal Comune di Manfredonia a Claudio Castriotta, nativo del centro sipontino. Ieri l’incontro in Comune tra il sindaco Angelo Riccardi e il Castriotta. fotogallery



