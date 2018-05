CARABINIERI PUGLIA - IMMAGINE IN ALLEGATO

Di:



(ANSA) – MELFI (POTENZA), 24 MAG – Con l’accusa di estorsione aggravata continuata in concorso, ai danni di un imprenditore, tre uomini – di età compresa fra 25 e 49 anni, tutti già noti per i loro “trascorsi giudiziari” – sono stati posti agli arresti domiciliari dai Carabinieri, a Melfi (Potenza). All’arresto dei tre si è giunti dopo la denuncia dell’imprenditore, che sta realizzando lavori di movimento terra in vista della realizzazione di un parco eolico, in contrada “La Rucola”. http://www.ansa.it/basilicata/notizie/2018/05/24/melfi-tentano-unestorsione-3-arresti_de5c2350-8479-45a3-8353-382362555e16.html Melfi: tentano un’estorsione, 3 arresti ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.