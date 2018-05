(ph: ilquotidiano.bat)

Di:



Foggia, 25 maggio 2018. L’Università di Foggia informa che, nella giornata di ieri, il Tribunale amministrativo regionale della Puglia ha respinto due distinti ricorsi, presentati avverso altrettante procedure concorsuali, per la nomina di due professori** associati.* Con decreti entrambi datati 24 maggio 2018, il T.A.R. Puglia ha respinto i ricorsi avverso: la nomina a professore associato di Diritto dell’economia, nel Dipartimento di Economia, della prof.ssa Lia Robustella, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali; la nomina sempre a professore associato di Ginecologia e ostetricia, nel Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche, del prof. Luigi Nappi. Entrambe le procedure concorsuali sono state ritenute legittime e pienamente rispondenti agli adempimenti previsti dalle normative vigenti. L’Università di Foggia, oggi come ieri, resta fiduciosa nell’operato della magistratura sia amministrativa sia ordinaria, e coglie l’occasione per augurare buon lavoro ai docenti la cui nomina è stata Riconosciuta legittima (così come i lavori delle commissioni esaminatrici,esenti da qualsivoglia vizio e censura). Nomine due docenti, “Tar dà ragione all’Università di Foggia” ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.