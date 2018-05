Di:

Perché non sfruttare il sole del nostro Gargano per produrre energia e risparmiare? Ci pensa GBC…

Noi siamo molto più esposti al sole di altre zone, questo aiuta certamente il nostro benessere psicofisico, ma potrebbe anche aiutare le nostre “tasche”, con un impianto fotovoltaico su misura per noi, ormai i prezzi sono più bassi rispetto al passato.

Ecco come funziona:

Un impianto fotovoltaico trasforma direttamente l’energia solare in energia elettrica. E’ composto essenzialmente da:

pannelli o moduli fotovoltaici;

gli inverter, che trasformano la corrente continua generata dai pannelli fotovoltaici in corrente alternata.

I quadri elettrici e i cavi di collegamento.

I pannelli fotovoltaici sono costituiti da celle in materiale semiconduttore. Il materiale più utilizzato è il silicio cristallino. Gli impianti fotovoltaici vengono generalmente connessi alla rete elettrica di distribuzione, oppure possono costituire utenze isolate, una soluzione adottata per assicurare l’energia elettrica in zone lontane dalla rete.

