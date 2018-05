Operazione pulizia a Manfredonia (fonte image: facebook )

Manfredonia, 25 maggio 2018. ”In vista dell’estate ormai prossima, la nostra città si rifà il look con interventi a tappeto che interesseranno l’intera Manfredonia. L’operazione green restyling è partita oggi dal quartiere Monticchio, con sfalcio dell’erba e pulizia delle aree in collaborazione con l’ASE. Da domani la squadra del verde si sposta al secondo piano di zona fino a coprire nei prossimi giorni tutta la città. Obiettivo primario: una città pulita e curata nel più breve tempo possibile”. Lo annuncia su facebook il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi. Numerosi i commenti, i post e le segnalazioni a StatoQuotidiano, in questi giorni, relative alla mancata pulizia di aree verdi e zone periferiche della città. FOTOGALLERY







Redazione StatoQuotidiano.it Riccardi "Green restyling a Manfredonia, obiettivo: una città pulita a breve" (FT)

