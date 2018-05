Rifiuti da Roma, Gatta: “Raggi parli con il governo del suo colore politico”

Di:

Bari. “Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, potrà certamente trovare un ottimo interlocutore nel governo nazionale, del suo colore politico, per affrontare la questione relativa all’emergenza rifiuti nella capitale. Sarebbe il caso che lo facesse e che alla Puglia non venga in mente di accettare la sua richiesta, perché non vorremmo che la nostra bellissima terra diventasse la discarica del Paese. La Puglia non può accogliere la domanda romana e non può fare altri sacrifici, a meno che non si voglia mettere a rischio la salute dei cittadini e i delicati equilibri ambientali del suo meraviglioso territorio.

Ci auguriamo che il presidente Emiliano faccia la scelta giusta”.

Lo dice in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta (FI).