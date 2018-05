San Severo. Inaugurazione mostra in ricordo di Luigi Allegato

Di:

San Severo. Viene inaugurata questa sera alle 18,30, presso la Galleria d’arte comunale Luigi Schingo la mostra in ricordo di Luigi Allegato, Padre Costituente della nostra città, una delle maggiori personalità politiche della Capitanata del ‘900.

“Abbiamo fortemente voluto questo momento e questa rassegna – dichiara il Sindaco Miglio – perché Luigi Allegato è stata una delle figure che più si sono battute per il progresso di San Severo e della Capitanata. Ha lottato per decenni per migliorare le condizioni delle classi più umili, è stato accanto a chi aveva bisogno, in particolare dei tantissimi nostri concittadini impegnati nel duro lavoro nelle campagne di Capitanata, cercando di migliorare le loro a volte disumane condizioni lavorative. Antifascista, uno dei padri della nostra Costituzione perché ha partecipato ai lavori della Costituente, mi piace ricordare che è stato anche Presidente della Provincia di Foggia, l’unico sanseverese insieme al sottoscritto ad avere ricevuto questo onore. Luigi Allegato, a 60 anni dalla sua scomparsa, merita di essere celebrato perché San Severo non dimentica e non vuole dimenticare chi ha contribuito al suo progresso, alla sua libertà, alla sua civiltà”.

La rassegna è organizzata dal Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con A.N.P.I. e AUSER. Durante la mostra, che resterà aperta sino all’8 giugno, sarà proiettato un interessante documentario con le immagini del funerale di Luigi Allegato.

Alla cerimonia di inaugurazione interverranno il Sindaco avv. Francesco Miglio, l’Assessore alla Cultura, avv. Celeste Iacovino, i curatori della mostra Severino Cannelonga e Gianni Altrui.

“La mostra dedicata a Luigi Allegato – aggiunge l’Assessore alla Cultura Iacovino – rappresenta un doveroso omaggio a quest’uomo che tanto si è battuto per le classi più povere e disagiate. Desidero ringraziare pubblicamente i curatori della rassegna, Severino Cannelonga e Gianni Altrui, la famiglia, ed invito soprattutto i giovani a visitare la Galleria Schingo nei giorni di apertura. Anche le immagini del funerale sono davvero suggestive e tutte da vedere”.