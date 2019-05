Manfredonia, tutto pronto per “Esplosioni di primavera”: il programma

Di:

Manfredonia, 25 maggio 2019. Dal 31 maggio al 2 giugno Manfredonia sarà palcoscenico del risveglio, seppur ritardato, della primavera con un evento letteralmente esplosivo. Organizzato da Com.unica in partnership con il Comune di Manfredonia e in collaborazione con la Regione Puglia, l’evento è patrocinato dal Gal Daunofantino, Federeventi, Confcommercio Foggia e dalla Proloco di Manfredonia.

Il fossato del Castello di Manfredonia sarà il contenitore ufficiale per una grande festa. Tre giorni dedicati a tutti, grandi e piccini e per tutti i gusti.

Grande spazio ai sapori di Puglia, con percorsi enogastronomici, show cooking, blog tour e laboratori. A dirigere il settore food non poteva che esserci una foodblogger: la barese Nunzia Bellomo, autrice del blog Nunzia-Miele di Lavanda, assistente chef in due scuole di cucina nazionali e protagonista in diversi programmi televisivi.

Spazio anche ad un’isola del Gluten Free a cura della Farmacia Santa Rita e in collaborazione con il laboratorio artigianale Gustami. Ad esaltare l’esplosione di sapori anche “La cucina del Fuorisede” di Andrea e Valentina Pietrocola ed il network di “Mordi La puglia”, scelti come media partner.

Ma l’evento sarà anche molto altro, infatti spazierà da momenti culturali e ricreativi, visite guidate nel centro storico, a spettacoli musicali e teatrali. A chiudere la tre giorni il concerto dell’orchestra dell’Istituto Comprensivo Perotto Orsini.

Un contenitore di livello dove anche il benessere e lo sport la faranno da padrone grazie alle diverse iniziative che saranno messe in campo dal comitato territoriale UISP di Manfredonia.

Giochi di una volta e tradizioni scomparse per favorire la memoria collettiva ma soprattutto per sensibilizzare ad una cultura della sostenibilità e con un occhio sempre fisso sull’ambiente grazie al sostegno di Spagnuolo Ecologia. Non mancheranno infatti momenti di riflessione sullo sviluppo del territorio e sulle sue potenzialità.

“Grazie alla sinergia tra le tante realtà private, attività produttive e mondo dell’associazionismo, siamo riusciti a costruire davvero un bel calendario come prima edizione – dichiara Antonio De Michele, co-founder di Com.unica. Grazie al lavoro di questi mesi siamo riusciti a pensare a una proposta davvero completa. Sarà dunque una Manfredonia viva e colorata quella che per tre giorni potranno vivere cittadini e turisti”.

PROGRAMMA

VENERDI’ 31 MAGGIO 2019

• Ore 18:00 – Apertura evento.

• Ore 18.30 – Attività sportive e giochi “C’era una volta” a cura del comitato territoriale UISP di Manfredonia.

• Ore 19:00 – TALK: “AAA – il territorio si racconta” – dalle peculiarità alle potenzialità.

Il seminario punta ad offrire un momento di riflessione sulle potenzialità del territorio. Interverranno istituzioni e operatori locali.

• Ore 20:30 – Percorso Enogastronomico ” Che Panino!!”

• Ore 21.30 – Spettacolo musicale

SABATO 01 GIUGNO 2019

• Ore 09:30 – Tour scuole elementari (laboratori di riciclo/ di mani in pasta/di colori/di giochi tradizionali).

• Ore 10.30 – Naturalmente Merenda – prepariamo assieme la marmellata (con i bambini delle scuole).

• Ore 12:00 – Cooking Show ” L’Aperitivo” con la Cucina del Fuori Sede.

• Ore 17.30 – YOGA a cura del comitato territoriale UISP di Manfredonia.

• Ore 18.30 – Attività sportive e giochi “C’era una volta” a cura del comitato territoriale UISP di Manfredonia

• Ore 18:30: COOKING TALK “Dalla terra alla tavola” – le aziende del territorio si racconteranno ai fornelli.

• Ore 20:00 – Percorso Enogastronomico ” Sapori di Puglia”.

• Ore 20.00 – L’isola del GLUTEN FREE – degustazione senza a cura di “FARMACIA SANTA RITA” e GUSTAMI.

• Ore 20.30 – Illustrazioni LIVE con proiezione sulle mura del Castello – a cura degli artisti Donato Russillo e Beatrice Garofalo.

• Spettacolo musicale

DOMENICA 02 GIUGNO 2019

• Ore 10.30 – YOGA a cura del comitato territoriale UISP di Manfredonia.

• Ore 10.30 – Giochi Sportivi a cura del comitato territoriale UISP di Manfredonia.

• Ore 11.00 – Letture golose ” Slurp, slurp… libri da leccarsi le dit”a con le libraie di Nella pancia della balena – da 0 a 99 anni.

• Ore 11.00 – Danza Giochi a cura di My Dance e Etoile.

• Ore 12.30 – Cooking show e degustazione di pasta all’italiana con Nunzia Bellomo.

• Ore 12.30 – Apertura area PIC NIC TRICOLORE

• Ore 18.30 – Letture golose “Slurp, slurp… libri da leccarsi le dita” con le libraie di Nella pancia della balena – da 0 a 99 anni.

• Ore 19.00 – Pittura dal vivo al ritmo di musica.

• Ore 20.00 – Percorso enogastronomico “PANE e VINO sotto al Castello”.

• Ore 20.00 – L’isola del GLUTEN FREE – degustazione senza glutine a cura di “FARMACIA SANTA RITA” e GUSTAMI.

• Ore 21.00 – Spettacolo dell’Orchestra dell’Istituto Comprensivo Perotto-Orsini: “I Love Cinema”.

Nell’area del fossato sarà allestita un’area giochi con gonfiabili.

Nelle giornate di sabato e domenica sono, altresì, previste visite guidate gratuite (a prenotazione) a cura della Pro Loco Manfredonia.

Questi li itinerari:

Religioso – Visita Guidata Chiese Del Centro Storico.

Archeologico – Castello e Museo Archeologico

Archeologico – Tour delle Torri