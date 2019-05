Manfredonia. “YOGA: salute e invecchiamento attivo” al Centro Sociale Anziani

Di:

Gli incontri con i medici specialisti dell’Ospedale San Camillo di Manfredonia promossi dal Centro Sociale Anziani sulla PREVENZIONE e STILI di VITA, conclusisi con la lezione gratuita di Sabato 18 Maggio con la presentazione e conoscenza della disciplina dello YOGA , a cura del docente Paolo Ciro D’APOLITO, per la Promozione e la valorizzazione dell’Invecchiamento Attivo, hanno registrato una numerosa e interessata partecipazione di iscritti.

Il Seminario Teorico-Pratico sulla Meditazione e Respirazione Yogica, in particolare, ha destato vivo interesse e raccolto molti consensi non solo per la novità che ha rappresentato per tanti che pur avendone sentito parlare non avevano la minima idea di cosa potesse essere, ma per aver dato a tutti i partecipanti la possibilità di conoscerlo meglio e comprenderlo più a fondo, grazie alla guida esperta del docente che ha saputo tenere, per chiarezza di linguaggio ed abilità, alta l’attenzione e il coinvolgimento della platea.

Aiutato anche dalle immagini proiettate, D’Apolito ha presentato lo YOGA come una disciplina talmente ampia da non poter essere ridotta ad un solo aspetto.

Esso é, intanto, una pratica antica ma di grande attualità, una disciplina che include e va oltre la sua conoscenza classica come meditazione o una tradizione indiana, o una forma di sport, o un modo per ridurre lo stress.

Lo YOGA per i partecipanti é stato tutto questo e molto altro ancora.

Esso é davvero salutare e specie nella terza età, ha sottolineato il docente, serve a prevenire e curare i diversi problemi legati all’età avanzata. Dopo una parte teorica di Jnana Yoga, il docente D’Apolito ha coinvolto i partecipanti insegnando dei movimenti corporei che aiutano sia la postura che l’energizzazione dei muscoli del corpo e delle ossa. Poi la lezione è continuata con tecniche di respirazione yogica, Pranayama., che in particolar modo aiuta il recupero della lucidità mentale e della buona memoria. Ulteriore potenziamento dell’intuito, della velocità di elaborazione dei concetti e il recupero della energia mentale è stato dato dalla pratica di alcuni Mudra, utilizzo delle mani e dita. La conclusione si è tenuta con delle tecniche di rilassamento e Meditazione, Dhyana, e con l’ascolto di un Mantra finale.

Infatti, tutta la lezione ha evidenziato mediante esempi pratici l’importanza del legame Corpo-Mente.

Per concludere, ci è parso che la vera essenza della pratica YOGA sia quella di ritrovare noi stessi.

L’addetto alle comunicazioni del Centro Sociale Michele Spinelli

Il Docente Yoga Paolo Ciro D’Apolito