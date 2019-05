Vieste. Forzava saracinesche per rubare registratore di cassa: arrestato

Di:

Foggia, 25 maggio 2019. I Carabinieri della Tenenza di Vieste hanno tratto in arresto Gala Francesco, 39enne viestano, in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dell’Autorità Giudiziaria di Foggia, per numerosi furti, consumati e tentati, commessi a Vieste dalla fine dello scorso mese di aprile.

In particolare, i Carabinieri di Vieste, dopo aver raccolto diverse denunce per furti commessi in danno di locali esercizi commerciali, quali bar, gelaterie, yogurterie, supermarket e negozi di ottica, grazie a tutto il materiale probante raccolto nel corso degli accurati sopralluoghi negli esercizi colpiti e alle immagini registrate dagli impianti di video sorveglianza del Comune e da quelli installati presso gli esercizi stessi, hanno identificato senza ombra di dubbio il responsabile.

La tecnica utilizzata consisteva nel forzare le saracinesche per poi introdursi nelle attività, per poi asportare il registratore di cassa e il suo contenuto. L’uomo, ormai illuso della propria acquisita “professionalità”, aveva però commesso alcuni errori, che hanno permesso agli investigatori di consegnare all’Autorità Giudiziaria tutti gli elementi utili poter emettere, in tempi rapidissimi, il più severo dei provvedimenti sulla libertà personale, il carcere.

Redazione StatoQuotidiano.it