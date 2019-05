Zapponeta. Amministrazione replica “Corso Manfredonia non sarà più una ‘pista di formula 1′”

OPERAZIONE #SicurezzaStradale‼️

Vogliamo una #ZapponetaPiùSicura e noi siamo sulla #StradaGiusta 💪🏻💪🏻

NON CI FERMERÀ CERTAMENTE L’AZIONE DI QUALCHE BALORDO che nella notte ha incendiato uno dei box installati😡

Stiamo mettendo in #SICUREZZA il nostro paese.

Corso Manfredonia non sarà più una “pista di formula uno”‼️

Dalla prossima settimana saranno attivati i RILEVATORI DI VELOCITÀ e cominceremo con il RIFACIMENTO del MANTO STRADALE dal primo ponte fino al distributore di benzina con una nuova SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE.

Disporremo, inoltre, il DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI NEL CENTRO ABITATO.

Nei prossimi mesi, INSTALLEREMO le TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA e RIFAREMO TUTTA LA STRADA su Corso Manfredonia con la REALIZZAZIONE DI ROTONDE.

NON POSSIAMO DIMENTICARE chi su questa strada ha lasciato i propri cari. È di qualche anno fa la morte di una giovanissima ragazza di Manfredonia. La ricorderemo e la onoreremo come si deve nei prossimi mesi, perché NON SUCCEDA MAI PIÙ‼️