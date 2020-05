AC in cammino in questo tempo straordinario. Pellegrinaggio unitario del 2 giugno

Siamo in piena Fase 2 e cresce il desiderio di normalità. Nella straordinarietà di questi mesi non bisogna eludere la realtà. Pensando alle nostre città e alle nostre comunità siamo chiamati a riflettere sul periodo vissuto, le esperienze interrotte o le piacevoli novità sperimentate con l’aiuto delle tecnologie digitali.

Anche l’Azione Cattolica Diocesana di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo sente il bisogno di interrogarsi e di rimettersi in cammino e lo facciamo con un Pellegrinaggio al tempo del coronavirus che non ci faccia perdere la memoria delle tradizionali esperienze associative vissute negli ultimi 15 anni.

Non avremo la possibilità ed il piacere di percorrere a piedi la strada che collega Monte Sant’Angelo all’Abbazia di Santa Maria di Pulsano, oppure Carpino alla piccola Chiesa del Crocifisso di Foce Varano, ma sentiamo forte il bisogno di essere, proprio in questo tempo, pellegrini in cammino verso i fratelli, verso chi non vediamo da tempo o che non abbiamo ancora incontrato.

Proprio per questi motivi abbiamo pensato ad un modo “nuovo” di vivere il tradizionale momento del pellegrinaggio associativo del 2 giugno, coinvolgendo le associazioni parrocchiali presenti nelle quattro vicarie della Diocesi in un cammino virtuale verso la meta di questo pellegrinaggio: la Cattedrale di Manfredonia, dove il prossimo due giugno, alla presenza del nostro Vescovo Padre Franco Moscone, verrà celebrata la prima funzione eucaristica associativa dopo la fine del lockdown.

Simbolo di questo cammino sarà un bastone che, virtualmente, ogni comunità porgerà alla successiva nelle quattro tappe di avvicinamento all’evento conclusivo che, attraverso brevi video, saranno condivise sulle pagine social dell’associazione.

E per non farci mancare nulla anche i giovani di AC hanno pensato ad un momento di partecipazione e condivisione che sia un vero e proprio stile di vita: un “LIFESTYLE” a misura di giovani che vogliono avere la storia tra le dita, con un momento a cura del MSAC “Per una maturità mai vista” ed uno del Settore Giovani con i ragazzi di terza media per il “Passaggio degli Acierrini al settore giovani”.

Come ci ha ricordato Papa Francesco nello straordinario momento di preghiera in tempo di pandemia dello scorso 27 marzo “Come i discepoli sperimenteremo che, con Lui a bordo, non si fa naufragio. Perché questa è la forza di Dio: volgere al bene tutto quello che ci capita, anche le cose brutte. Egli porta il sereno nelle nostre tempeste, perché con Dio la vita non muore mai”.

Non bisogna avere fretta di trovare soluzioni, ma la pazienza di guardare e di percorrere la strada perché siamo sempre in cammino: Il pellegrinaggio non è iniziato oggi, ma prosegue anche ora. Nella locandina sono indicati tutti i momenti salienti di questo percorso associativo che ci condurrà sino al 2 giugno.

La Presidenza diocesana di Azione Cattolica