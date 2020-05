Baricitinib “candidato” nel trattamento del Covid: studio della UniFg

Foggia, 25 maggio 2020. “Attualmente, non esistono terapie approvate per il trattamento di COVID-19. Con la maggior parte del mondo in lockdown e l’incombente minaccia di milioni di morti, c’è un’immensa pressione per trovare una terapia per questa malattia. Recentemente, baricitinib è stato proposto come potenziale trattamento per il COVID-19 a causa della sua attività antinfiammatoria e antivirale“. Comincia così lo studio firmato da Sergio Lo Caputo, Professore associato del reparto malattie infettive e Gaetano Corso, professore a tempo pieno del Dipartimento di Clinica e Medicina Sperimentale, entrambi dell’Università di Foggia.



Baricitinib è un potente e selettivo farmaco inibitore Janus Kinases (JAK) attualmente utilizzato nella terapia dell’artrite reumatoide (RA) che probabilmente impedirebbe l’eccesso di produzione di citochine proinfiammatorie generalmente osservate nelle persone con Covid-19.

Nello studio è riportato il decorso clinico favorevole di una paziente con diagnosi di artrite reumatoide sottoposta a terapia con baricitinib per più di anno e che ha sviluppato COVID-19. La paziente, una donna di 87 anni, è stata ricoverata il 10 marzo nel reparto malattie infettive dell’Ospedale Universitario di Foggia, con un COVID-19 da lieve a moderato. La donna ha ricevuto ossigenazione supplementare, lopinavir / ritonavir, idrossiclorochina, mentre continuava baricitinib. La terapia ha avuto successo: è attualmente senza febbre e con saturazione 95%. Al contrario, suo marito (90 anni) e suo figlio (59 anni), che hanno ricevuto lo stesso la terapia ad eccezione di baricitinib, ha mostrato una rapida progressione della malattia e in seguito, in pochi giorni, sono morti per insufficienza respiratoria.



“Sebbene non sia possibile trarre conclusioni da un singolo caso, il corso favorevole di

COVID-19 osservato in questo paziente nonostante l’età avanzata e con malattia reumatologica, consente di ipotizzare che baricitinib abbia avuto un impatto positivo sul risultato. I dati riportati, sebbene preliminari, supportano il suggerimento di valutare clinicamente l’uso di baricitinib in pazienti con COVID-19″.