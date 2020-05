“Casa Cantoniera di fronte Basilica San Leonardo: degrado ambientale e pericolosità”

Manfredonia, 25 maggio 2020. Durante controlli e monitoraggio sul territorio per la salvaguardia e tutela ambientale, il nucleo operativo delle Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia, capeggiate dal responsabile Alessandro Manzella, hanno scoperto una situazione di degrado ambientale e nel contempo di pericolosità per l’incolumità pubblica. La struttura in questione riguarderebbe la casa cantoniera sulla SS.89 (di fronte la Basilica Santa Maria Maggiore – Siponto) in agro di Manfredonia. La struttura è invasa da piante e erbaccia, il rischio di un probabile incendio è molto alto e potrebbe provocare problemi alla all’ambiente, alla circolazione stradale e alla struttura stessa.

La casa cantoniera è completamente aperta ed è accessibile a chiunque, si può accedere ovunque, anche al piano superiore senza alcun problema, al suo interno, nonostante il danneggiamento di tutta la struttura, una stanza è stata adibita a camera da letto, più pulita con un divano letto. L’autorità competente è stata immediatamente informata della pericolosità della struttura e della situazione di degrado ambientale.