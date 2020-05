“Ci ameremo per sempre”. Dal Gargano la favola d’amore di Angela e Rocco (VIDEO)

, 25 maggio 2020. Una bellissima e tenera storia d’amore iniziata sul finire della seconda guerra mondiale, quella che unisce, di 95 anni, e, 98 anni, entrambi di Ischitella, che oggi hanno festeggiato le nozze di platino con 75 anni di matrimonio.

Un amore da record condiviso e vissuto con serenità e comprensione reciproca, lavorando sempre con onestà per accudire la famiglia composta dai quattro figli: Concetta, Maria, Matteo e Antonio . “Se non lavori non mangi – ha detto Rocco, che con un dialetto antico ha voluto ricordare il suo lavoro in campagna – i nostri “padroni” ci volevano bene, ti regalavano il formaggio, il vino, l’agnello, ma dovevi lavorare. Se non lavoravi, i padroni non ti davano niente”. Rocco, che ricorda alla perfezione qualsiasi data, ha richiamato tempi ormai lontani, come la data di nascita di suo padre avvenuta nel 1896, di mestiere mandriano, e che morì quando Rocco aveva soltanto 17 anni.

Ad aiutarlo nella vita di campagna c’era anche sua moglie Angela che in quest’occasione ha desiderato cantare dei brani antichi dedicati al SS. Crocifisso di Varano, eseguiti durante estenuanti pellegrinaggi che si svolgevano a piedi da Ischitella al Santuario sulle sponde del Lago di Varano. Angela ha inoltre aggiunto che si dedicava a pulire e sistemare l’interno della chiesa, e sempre con il marito, sorvegliava la statua lignea del SS. Crocifisso da eventuali furti.

Oggi, Rocco e Angela, sono nonni e persino bisnonni di molti nipoti. Nel vederli seduti, mano nella mano, dandosi baci d’affetto, è un’emozione davvero commovente che sembra appartenere alle belle favole a lieto fine. E se si vuole aggiungere un ulteriore ingrediente segreto, oltre al vero amore, per giungere alla loro veneranda età è senz’altro un bicchiere di vino al giorno. Difatti, una delle figlie, ha confermato che “un buon bicchiere di vino rosso non è mai mancato a tavola. Lei beve tutti i giorni un bicchiere, lui un po’ di più. È questa la ricetta”.

