Come effettuare la corretta manutenzione della tua auto

è un bene estremamente prezioso al giorno d’oggi, un supporto insostituibile per gli spostamenti necessari nella vita moderna, in cui molto spesso dobbiamo percorrere lunghee muoverci con una certa celerità. Tuttavia dellabisogna avere, poiché come molti altri è anche il bene deperibile per eccellenza, come tale è soggetto a usura, malfunzionamenti e problematiche che vanno seguite per tempo.

Il rischio è infatti quello di trascurare la manutenzione ordinaria della vettura, scelta sbagliata dal momento che, tendenzialmente, piccoli problemi di una macchina non si risolvono da soli, e tenderanno a ripresentarsi con maggior forza in seguito costringendo stavolta il proprietario a investimenti ben maggiori, cheti sarebbero potuti evitare.

Vediamo quindi quali sono i principali aspetti di una vettura per cui possono essere maggiormente necessarie cura e attenzione onde evitare guai peggiori, e garantire così alla propria automobile una “vita” lunga e felice!

Piccola anticipazione: le aree più sensibili di ogni vettura si rilevano nei radiatori d’acqua e nel cambio. Oltre ovviamente alla manutenzione generale, di cui parleremo nel prossimo paragrafo.

Non trascurare mai la tua automobile

L’automobile è un bene soggetto a una forma di usura invisibile e costante. Invisibile perché per lo più è impossibile accorgersene: maciniamo chilometri su chilometri senza avere alcuna cognizione di quello che si sta “consumando”, “rovinando” o “deteriorando” della nostra vettura o meno.

Lo sforzo che si richiede al proprietario quindi non è certo quello di “vedere oltre l’invisibile”, ma semplicemente di avere buona cura della propria auto con un po’ di manutenzione ordinaria.

Non dimentichiamo mai, quindi, di effettuare tagliando e revisione della vettura nei periodi stabiliti dalla casa madre e dalla legge. Questo consentirà un check-up periodico che si rivelerà preziosissimo per scongiurare problemi improvvisi o aggravamenti di problematiche pre-esistenti, mantenendo così la vettura “in salute” per il maggior tempo possibile. Inoltre questo tipo di approccio aumenta il valore della macchina, o almeno ne limita il decremento, garantendo al proprietario maggior potere contrattuale in un momento di eventuale rivendita del mezzo.

Attenzione a cambio e radiatore

Il cambio in una vettura è sempre la “croce e delizia” dell’automobilista medio. Le automobili moderne vantano cambi morbidi e performanti ma a prescindere da questo la vita di oggi mette a dura prova questo tipo di tecnologia: il traffico, il continuo scalare e ingranare le marce, rappresentano una forma di usura costante per il cambio, e bisogna tenerne conto. Controllare regolarmente il sistema di cambio delle marce è fondamentale se si vuole evitare “collassi improvvisi” dell’impianto, magari nel bel mezzo della marcia, ed essere costretti a sostituire tutto il blocco (che rappresenta un costo molto alto, tra l’altro). Discorso simile vale per il radiatore dell’acqua. Il radiatore è quel sistema che consente alla vettura lo scambio di temperatura acqua fredda / acqua calda, fondamentale per il buon funzionamento del motore poiché, fra le varie funzioni di regolazione, evitano che il motore stesso si surriscaldi e vada in sofferenza, fino all’eventuale blocco generale.