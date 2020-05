Coronavirus: riaprono palestre e piscine

Riaprono oggi, 25 maggio, in gran parte d’Italia palestre, piscine e centri sportivi. Le attività sportive ripartono in sicurezza; sia nelle palestre che nelle piscine si applicano le regole generali per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, già fissate nell’Allegato 17 del DPCM del 17 maggio 2020 e nelle linee guida elaborate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per l’attività sportiva in generale vedi: Le linee guida per la ripresa delle attività sportive.

Particolari disposizioni di igiene e sicurezza sono disposte per le modalità di accesso e lo svolgimento delle attività nelle piscine.

Le regole da rispettare in piscina

Le indicazioni contenute nell’Allegato 17 del DPCM del 17 maggio 2020 si applicano alle piscine pubbliche, alle piscine finalizzate a gioco acquatico e a uso collettivo inserite in strutture adibite ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.). Sono escluse le piscine a usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, e quelle alimentate ad acqua di mare.

In particolare, le principali regole da rispettare nelle piscine, oltre alle comuni norme igienico-comportamentali, sono:

le distanze da tenere: almeno 7 mq come superficie di acqua a persona nelle vasche almeno 1 metro e mezzo per le persone sedute su sdraio e lettini tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi nelle aree solarium e verdi non meno di 7 mq di superficie di calpestio a persona

si raccomanda ai genitori o accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l’età

vietato l’ accesso del pubblico alle tribune

divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti

riporre gli indumenti e gli oggetti personali dentro la borsa personale, anche se all’interno degli armadietti che in ogni caso non è consentito condividere

evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria

prima di entrare nell’acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia con sapone su tutto il corpo

è obbligatorio l’uso della cuffia

è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua

ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi

Ai gestori è richiesto di:

informare sulle misure di prevenzione

organizzare gli spazi e le attività in modo da garantire il distanziamento sociale

pianificare le attività il più possibile per evitare condizioni di aggregazione

privilegiare l’accesso agli impianti tramite prenotazione

mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni

assicurare l’efficacia della filiera dei trattamenti dell’acqua e i limiti dei parametri stabiliti

garantire regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.)

in particolare, le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare

dotare le strutture di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori in punti ben visibili e nelle aree di frequente transito, nell’area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani

potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5°C.

A disciplinare la fase 2 delle attività sportive sono le linee guida aggiornate e approvate dalla Conferenza delle Regioni, attuate nel dettaglio attraverso protocolli ad hoc per garantire l’allenamento in sicurezza per clienti e istruttori.

