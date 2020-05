“E’ tutto vero: Centro Velico Gargano primo polo sportivo nautico della Capitanata”

, 25 maggio 2020. Sin dal 1972 ilè una importante realtà associativa del nostro territorio che svolge un’intensa attività sociale e sportiva per promuovere la cultura del mare, in primo luogo i corsi di vela su imbarcazioni classe Optimist, 420 e Meteor. Tante gare organizzate all’attivo, regionali e nazionali, oltre alla scuola vela, il CVG da qualche anno è sede di una scuola di canottaggio molto importante sul territorio della Capitanata distinta con i suoi tanti progetti con le istituzioni scolastiche essendo ad oggi l’unica realtà di questo tipo presente ed operativa in provincia di Foggia.

Il Consiglio Direttivo del CVG nella persona del Presidente Luciano Buono, del Vice Presidente Matteo La Torre, del Tesoriere de Sario Nicola, Segretario Fischetti Adriano ed i Consiglieri:

Di Stasio Vittorio, Pacillo Paolo, Murgolo Vincenzo, La Salvia Antonio, Furii Giovanni, hanno inteso investire nella divulgazione degli sport nautici. La piena fiducia collaborativa con lo staff tecnico composto da Mario Totaro, Carlo Castigliego, Raffaele Mosticone, Antonio Marinaro, Saverio Azzarone, Franco Trotta per intraprendere tutte le relazioni necessarie con le istituzioni presenti sul territorio per il coinvolgimento delle nuove generazioni.

Gli scopi sociali di lotta alla devianza giovanile, all’integrazione, alla vicinanza ai più deboli attraverso lo sport, ha permesso grazie ad una progettazione oculata e veritiera di ottenere un primo finanziamento dalla Regione Puglia che ha creduto nell’idea coinvolgente di “…Il Mare una Risorsa Sportiva”.

Grazie al progetto circa 100 ragazzi hanno praticato vela e canottaggio.

Con i bandi 2019 del Programma Operativo relativo all’Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo di Soggetti Privati (Asse 3 – Azione 6) DDn.715/2019, il Centro Velico è riuscito a proporre una idea progettuale strepitosa da consentirgli di conquistare, con 75 punti il 60° posto nella graduatoria finale su 139 progetti finanziati e 19 non ammessi.

Un finanziamento che permetterà al Centro Velico Gargano di presentarsi come il primo Polo Sportivo Nautico della Capitanata. Un finanziamento di 78.500,00 che permetterà di rendere fruibile l’accesso a tutti in sicurezza dai vari ingressi con l’abbattimento delle barriere architettoniche, potenziare i pontili con una struttura modulare amovibile, che permetterà, l’accesso in barca con estrema facilità e indipendenza anche a chi è in carrozzina. Aprire la struttura a tante attività come le gare di pesca sportiva, alla canoa, sci nautico, jobe wingman. Una splendida realtà che si aggiunge a quelle simili esistenti nel territorio demaniale sapientemente coordinato dall’Autonomia Portuale di Manfredonia e che fa ben sperare in una florida ripresa del turismo nautico.

Il Centro Velico Gargano di Manfredonia vuole offrire attraverso le attività ludiche sportive la possibilità di vivere ai giovani il mare, perché tutto il direttivo e lo staff tecnico credono nell’alta valenza educativa che riesce ad infondere nei giovani, non solo, dopo le splendide esperienze con i ragazzi disabili di alcune società sportive specializzate nel settore e che operano in provincia di Foggia e non, ha deciso d’implementare l’attività migliorando la sua offerta con nuove discipline sportive e grazie all’approvazione del progetto, offrire loro la migliore ospitalità.

“Vogliamo diversificare, migliorandoci, completando la nostra offerta sportiva per cercare di essere il primo Polo Sportivo Nautico della Capitanata, ha dichiarato il dott. Luciano Buono, presidente del CVG, vogliamo essere una struttura moderna turistica accogliente come la nostra terra, una struttura mancante nel territorio, ora non più.”