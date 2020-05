Ex Satinato, al momento nessuna assunzione alla Şişecam

, 25 maggio 2020. Non ci sono novità e non sono in programma assunzioni alla Şişecam Flat Glass South Italia s.r.l. , che, dallo scorso giugno 2018, ha acquisito impianti e proprietà delle 3 aziende dell’ex gruppo Sangalli ( Sangalli Vetro Satinato , interessate da fallimento e già esercitanti a Monte Sant’Angelo (FG), nella zona ASI – ex Enichem, “per la produzione di lastre di vetro float chiaro ed extra-chiaro, di vetro stratificato, di vetro satinato e di vetro coatizzato per il risparmio energetico ed il controllo solare”. Lo si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it.

Ridotta la capacità del forno, ma non ci sarebbe stata mai un’interruzione delle produzioni. Come informano alcuni dipendenti, negli stabilimenti di Macchia c’è stata qualche settimana di cassa integrazione con riduzione anche la capacità del forno (ma non ci sarebbe mai stata un’interruzione delle produzioni). Il mercato del vetro sarebbe bloccato a causa dell’emergenza sanitaria del Covid-19 ma, per non fermarsi, si è ricominciato a produrre anche nei reparti secondari.

La protesta degli ex del Satinato. Come ricordato, da tempo è in corso la vertenza interessante 10 ex dipendenti della Sangalli Vetro Satinato, non interessati da alcun piano di riassorbimento aziendale. “Ad oggi nessuno si è fatto sentire. Stiamo morendo di fame e con figli da sfamare, aiutateci. Grazie di Cuore StatoQuotidiano, come sempre“, dicono gli ex dipendenti del Satinato.

Leo Caroli non risponde a StatoQuotidiano, cosa aveva detto in precedenza. “Chiacchiere infondate. Non capisco chi e perché le alimenti, sulla pelle della gente che soffre”, aveva detto a StatoQuotidiano, il 30 gennaio 2020, Leo Caroli, Presidente della task force regionale, parlando della vertenza degli ex dipendenti del satinato, relativamente all’esclusione dal piano di riassorbimento aziendale. Contattato più volte nella giornata odierna, Caroli non ha risposto.

L’inaugurazione. “All’inaugurazione della nuova proprietà Sisecam il nostro presidente Emiliano, e il premier Giuseppe Conte, ci avevano promesso – secondo il racconto dei lavoratori – che per fine anno, dunque entro dicembre 2019, saremmo stati chiamati. Ma ad oggi ancora nulla. Per favore, non ci dimenticate, siamo padri di famiglia”. “Sono stati tutti reintegrati, coloro che naturalmente hanno aderito alla proposta della società turca, tranne gli ex operai del reparto Sangalli vetro satinato srl”. “Essendo noi in un reparto dove avevamo uffici, manutenzione, e spedizione a carico di Sangalli vetro spa siamo stati ingiustamente licenziati perché non potevamo lavorare più essendo tutti gli altri reparti in sciopero”. Così i lavoratori nel gennaio scorso.

Ad oggi, dunque, solo il silenzio delle istituzioni e della politica territoriale.

FOCUS STATOQUOTIDIANO – SANGALLI VETRO SATINATO SRL

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it